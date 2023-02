Apex Legends Mobile fermera ses serveurs en mai 2023

Malgré sa sortie il y a moins d’un an, »Apex Legends Mobile » fermera ses serveurs en mai de cette année. Le producteur Arts électroniques a confirmé que la version mobile de la populaire bataille royale à la première personne sera fermée pour toujours.

De nombreux fans ont montré leur mécontentement face à cette nouvelle, car bien qu’il s’agisse d’une version réduite de « Légendes Apex » Original pour consoles de jeux vidéo et PC, »Apex Legends Mobile » comportait un grand nombre d’ajouts tels que de nouvelles mécaniques, personnages et modes de jeu.

Pour le moment, il n’a pas été confirmé si le développeur Divertissement de réapparition prévoit d’ajouter des exclusivités de version mobile au jeu titulaire » Apex Legends », ou si les cosmétiques achetés par les joueurs seront transférés au jeu principal.

» Apex Legends Mobile » présente deux personnages exclusifs connus sous le nom de Fade et Rhapsody, un mercenaire dans un costume à sauts de dimension et un musicien rebelle, respectivement. Fade a la capacité de se retirer vers un emplacement précédent et un ultime explosif qui envoie les ennemis dans le vide. Rhapsody agit comme un support, restaurant les boucliers et créant un mur défensif qui met en valeur les ennemis.

Les légendes ne sont pas les seules exclusivités »Apex Legends Mobile ». Aussi avec le mode de jeu Deathmatch qui place les joueurs dans des rencontres pleines d’action et des tirs directs sans avoir besoin de la prudence que vous devez avoir le mode bataille royale ou le mode Arena de » Apex Legends ».

L’un des plus grands changements que » Apex Mobile » a offert aux joueurs est les avantages personnalisables pour les différentes légendes, qui sont débloqués en utilisant les points gagnés en jouant en tant que légende respective, offrant des buffs et des boosts uniques qui peuvent changer votre façon de jouer .jouer des personnages.

Bien que les systèmes d’avantages puissent être difficiles à équilibrer, l’ajout de cette partie à » Apex Legends » pourrait ajouter de la variation à différents jeux, ajoutant du dynamisme et de la variété à chacune des rencontres.

»Apex Legends » est disponible pour Xbox série X|SXbox One, PlayStation 4, playstation 5 et PC. »Apex Legends Mobile » fermera ses portes en mai 2023.