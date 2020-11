Larsa Pippen admet que son ex, Scottie Pippen, n’a pas approuvé son amitié avec les Kardashians

Une Larsa Pippen, autrefois calme, ne tient aucun coup de poing en expliquant ce qu’elle dit de la cause de sa rupture avec la famille Kardashian. Pippen blâme Kanye West pour son éloignement actuel avec Kim Kardashian West. Elle dit qu’elle est blessée parce qu’elle n’a pas permis à son ex championne de la NBA, Scottie Pippen, de s’interposer entre elle et l’amitié de Kim alors que Scottie n’était pas d’accord avec la relation de Larsa avec la star de la télé-réalité et sa famille.

Scottie Pippen et Larsa Pippen | Bobby Metelus / Getty Images

Larsa Pippen dit que Kanye West ne voulait pas que Kim Kardashian West soit amie avec elle

Pippen a été proche du clan Kardashian pendant plus d’une décennie. Elle est souvent apparue sur l’héritier E! télé-réalité et a pris de somptueuses vacances en famille, partageant de nombreux moments sur les réseaux sociaux. Mais au cours de l’été, tous les Kardashian ont abandonné Pippen sur les pages de médias sociaux. Pippen dit que Kanye fait partie de la raison.

Elle l’a révélé dans une interview avec le podcast Hollywood Raw.

«J’ai l’impression que Kanye était dans un endroit où il ne faisait vraiment confiance à personne avec Kim et j’ai l’impression qu’il était comme ‘ne soyez pas si proche d’elle’ parce que j’étais vraiment proche d’elle. J’ai l’impression que cela a quelque chose à voir avec ça », dit-elle.

Source: YouTube

En relation: Les Kardashians « ne seront plus jamais amis » avec Larsa Pippen après des commentaires de bombe sur Kanye West, Tristan Thompson et Travis Scott, selon un rapport

Elle dit également qu’elle pense que Kanye a lavé le cerveau de la famille Kardashian pour qu’elle se retourne contre elle.

«Il a littéralement lavé le cerveau de toute la famille en pensant que – je ne sais même pas», dit Pippen.

Elle dit que les choses entre elle et Kanye sont devenues étranges lorsqu’elle a choisi d’arrêter de répondre aux appels téléphoniques de fin de soirée du rappeur et magnat de la mode.

«Il m’appelait à 4, 5 et 6 heures du matin et je serais la personne qui prendrait ses appels et je l’écoutais déclamer et je me disais ‘Je t’aime, tu es la meilleure … des choses ira mieux », dit-elle.

Elle poursuit: «J’étais sa personne à qui il fallait appeler quand il était mécontent de x, y et z. Peut-être parce que j’ai bloqué ses appels parce que je ne pouvais plus supporter ses appels. J’étais comme «je ne peux pas». Parce que je suis épuisé. J’ai donc bloqué son numéro sur son téléphone. De toute évidence, cela l’a bouleversé parce qu’il l’a transformé en « Oh, elle est ceci et elle est cela. »

Lasra Pippen admet que son ex-mari, Scottie Pippen, n’a pas approuvé son amitié avec les Kardashian

Dans la même interview, Pippen parle du début de ses problèmes conjugaux avec son ex-mari. Elle dit que les deux ont rarement passé du temps ensemble et qu’elle est devenue malheureuse.

Elle admet également que son ex n’était pas fan de sa pendaison avec la célèbre famille, confirmant des rumeurs de plusieurs années selon lesquelles Scottie aurait estimé que les Kardashians avaient influencé négativement sa femme en se séparant de leur mariage.

Source: YouTube

En relation: Kim Kardashian West se sent trahie par Larsa Pippen, réclamations d’initiés

«Scottie n’était pas contente de ma relation avec eux», dit-elle. «Scottie ne voulait pas que j’emmène mes enfants chez eux. Nous avons eu des problèmes comme ça aussi et j’étais assez fort là où j’étais, je ne vais pas vous laisser dicter ce que je fais. Je ne suis tout simplement pas cette personne.

Scottie a demandé le divorce de Larsa pour la première fois en 2016 alors qu’elle passait des tonnes de temps avec les Kardashian. Le couple s’est réconcilié avant que Larsa ne dépose des papiers pour mettre fin à leur mariage à la fin de 2018. Le couple partage quatre enfants et Larsa dit qu’ils sont dans une bonne situation en tant qu’amis.