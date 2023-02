You, saison 4 : qui est Lukas Gage, l’acteur qui interprète Adam Pratt

Netflix

Bien que le visage de Lukas Gage soit nouveau pour You, l’acteur est loin d’être un débutant.

©NetflixL’acteur Lukas Gage (à droite) donne vie à Adam Pratt dans la quatrième saison de You.

L’acteur Lukas Gage donne vie à Adam Pratt dans la quatrième saison de toi et bien que son visage soit nouveau dans la série, l’acteur est loin d’être une recrue, alors nous vous disons qui il est et dans quels autres projets il est apparu.

Actuellement Gage a 27 ans, car il est né le 28 mai 1995 en Californie, aux États-Unis. A moins de 30 ans, il a une carrière prolifique : il a 44 crédits dans des séries télévisées et des filmsd’accord avec IMDB.

+ En plus de You, dans quelle série apparaît Lukas Gage ?

Bien qu’Adam Pratt soit son rôle le plus récent, Lukas a joué dans de grosses productions, comme le redémarrage de une fille bavarde; la série Queer comme Folkoù il a donné vie à Eric ; Avec amour, Victor, comme Derek; et Le Lotus Blancoù il a joué Dillon pendant cinq épisodes.

D’autres de ses crédits incluent la série dans le noir, Sans fil et l’un des plus connus est sans aucun doute Euphorieoù a joué Tyler Clarkson dans quatre épisodes.

+ Quels films Lukas Gage a-t-il réalisés ?

L’acteur de 27 ans est apparu dans coup de luneen 2022, où il a donné vie à Dalton, en plus de Ce qui brise la glace, impasse, Nation sauvage et Camp de zombies. Luc Gage fait ses débuts dans le monde du cinéma avec le court métrage Pardessus d’Elieà partir de 2012. Sur les réseaux sociaux, comme Instagram, il compte plus de 272 000 followers et plus de 54 000 sur Twitter.

