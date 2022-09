John Wick 4 Star Rina Sawayama dit que Keanu Reeves s’est occupé d’elle sur le plateau

Acteur vétéran Keanu Reeves fait en sorte que la pop star Rina Sawayama a été bien prise en charge avec son implication dans la suite à venir, John Wick: Chapitre 4. Bien qu’il s’agisse de la quatrième sortie de Reeves en tant que justicier titulaire, Sawayama fait son entrée dans la franchise avec ce qui sera également son premier rôle d’actrice dans un long métrage. Elle est surtout connue pour ses distinctions musicales, notamment la sortie ce mois-ci de son deuxième album studio, Tiens la fille.





Dans une nouvelle interview avec Variety, Sawayama a parlé de sa transition vers les films. Elle admet qu’elle était un peu mal à l’aise de travailler sur Jean mèche 4 car elle n’aime toujours pas se voir à l’écran, et c’est même arrivé au point où elle a « paniqué » sur le plateau.

« J’aime vraiment le processus de faire quelque chose que je n’ai jamais fait – apprendre à lire des scripts et entrer dans un personnage. Mais je ne sais pas si je m’habituerai un jour à me voir à l’écran de cette façon, pour être honnête – c’est une ambiance très différente de « J’ai besoin d’avoir l’air sexy dans mon clip vidéo ». La caméra se rapproche tellement que vous pouvez voir votre pouls, c’est fou, fou de près. J’ai regardé un aperçu et j’ai paniqué parce que c’était tellement bizarre. »

Cela ne signifie pas que son expérience de travail sur la suite a été mauvaise. En fait, elle remercie Reeves de s’être occupée d’elle et d’avoir rendu le tournage beaucoup plus facile à réaliser. Sawayama se sent également honorée que Reeves ait eu son mot à dire dans son casting, et c’est quelque chose d’autre qu’elle essaie toujours de comprendre.

« Mais Keanu était incroyable, et exactement ce que vous pensez qu’il serait, alors détendez-vous. Mais il s’est occupé de moi de nombreuses façons différentes, très bien dans les coulisses – ne me disant pas qu’il faisait quelque chose pour moi, mais faisant bien sûr que cela a été fait. Même si le fait qu’il soit l’un des producteurs exécutifs signifie qu’il a participé au casting, c’était vraiment fou à comprendre.





Rina Sawayama dit que Keanu Reeves est très terre à terre

Dans une précédente interview avec Metro, Sawayama avait également félicité Reeves pour son attitude positive, sentant à la fin du tournage qu’il était comme un membre de la famille. Elle ne peut pas non plus oublier un souvenir qu’elle a de s’entraîner avec Reeves pour le film et de partager un moment de légèreté.

« Keanu a tellement de banalité à son sujet – il est vraiment terre-à-terre, c’est quelqu’un de si cool et adorable – tout simplement génial de passer du temps avec lui comme s’il était un membre de la famille. Mon souvenir préféré est de le regarder pendant que nous nous entraînions tous les deux dans le même gymnase et être comme, « F ** k! » C’était l’un de mes favoris – [training] était tellement brutal ! J’ai adoré partager ce moment avec lui – nous étions tous les deux comme, « C’est horrible. » Mais je ne peux pas comparer à ce qu’il a fait – il est dans tout le film et je suis dans une partie du film. Je ne sais pas comment il fait, il fait toutes ses cascades ! »

John Wick: Chapitre 4 est réalisé par Chad Stahelski et écrit par Shay Hatten et Michael Finch. Avec Reeves et Sawayama, le film met en vedette Donnie Yen, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Clancy Brown, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada et Ian McShane. Il sortira en salles le 24 mars 2023.