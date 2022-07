Les anciens gérants de l’île privée des Caraïbes de Jeffrey Epstein parlent de ce qu’ils ont vu

Les anciens managers de l’île privée des Caraïbes de Jeffrey Epstein ont révélé ce qu’ils avaient vu en travaillant pour lui et Ghislaine Maxwell, se souvenant dans un nouveau documentaire qu’il y avait « toujours des femmes autour ». Regardez un extrait du documentaire ici:

En 1998, Epstein a acheté une île des îles Vierges appelée Little St James, engageant Miles et Cathy Alexander pour gérer le vaste site – qui allait devenir un «palais de trafic sexuel», selon David Boies, avocat des survivants d’Epstein.

L’île privée d’Epstein dans les Caraïbes. Crédit : Canal 4

Cependant, Miles et Cathy soutiennent qu’ils n’ont « jamais été impliqués » dans les crimes d’Epstein, ayant parlé de leur expérience pour la première fois devant la caméra dans l’épisode de ce soir de Ghislaine Maxwell : La fabrication d’un monstre.

« En 1998, il y avait une offre d’emploi pour un couple de cadres pour une île des Caraïbes, puis de nos entretiens jusqu’à la fin, il y avait toujours des femmes dans les parages », a expliqué Miles.

«J’étais employée comme gestionnaire de l’île et Cathy était employée comme responsable de l’entretien ménager.

Cathy et Miles Alexander, anciens gérants de l’île privée d’Epstein. Crédit : Canal 4

Cathy a déclaré que Maxwell avait averti qu ‘«il y aurait beaucoup de femmes dans les parages», Miles ajoutant: «Elle l’appelait les« abeilles autour du pot de miel ». Elle a dit : ‘Tu verras beaucoup d’abeilles autour du pot de miel. Je suis la reine des abeilles – souvenez-vous toujours de cela. »

En tant que patron, Maxwell était «très exigeant», le couple admettant qu’ils l’appelaient «l’ouragan Maxwell», car tout sentiment de tranquillité disparaîtrait à son arrivée sur l’île.

L’île privée d’Epstein. Crédit : Canal 4

Piscine sur l’île privée d’Epstein. Crédit : Canal 4

« Elle avait l’habitude de courir partout pour réparer les choses, s’assurant que tout était parfait pour M. Epstein », a poursuivi Miles.

« C’était tout l’intérêt d’être là, pour s’assurer que M. Epstein avait tout ce qu’il voulait.

« Nous savions qu’il y aurait des filles là-bas, et puis un jour, on m’a dit d’aller servir du thé. Et je suis allé à la piscine avec ce grand plateau de thé et il y a un mannequin de Victoria’s Secret et des gens allongés sans vêtements, parce qu’ils ne sont pas descendus avec leurs costumes, alors…

« Je suis retourné voir Cathy et j’ai dit: ‘C’est ton tour, je ne fais pas ça.' »

Miles Alexandre. Crédit : Canal 4

Cathy a déclaré que les femmes seraient «toutes allongées là-bas dans presque rien», ajoutant: «Elles étaient juste là pour lui, en gros.

« Si tu voulais aller nager, il emmenait les filles avec lui, elles allaient à la plage. Ils étaient donc comme des compagnons.

Miles a déclaré que, chaque fois qu’il demandait aux invités ce qu’ils faisaient dans la vie, les réponses allaient de « agent immobilier » et « modèle » à « étudiant ».

« Vous êtes devenu assez complaisant à ce sujet », a-t-il déclaré.

Outre les femmes, d’autres invités invités sur l’île comprenaient un certain nombre de noms de renom – y compris, bien sûr, le prince Andrew.

Prince André. Crédit : Canal 4

« Il est venu plusieurs fois sur l’île », a déclaré Miles.

« La première fois, c’était tout seul, puis deux fois avec Miss Maxwell. »

Cathy a déclaré que le couple était de « très bons amis » qui allaient nager ou faire du jet ski ensemble, tandis que Miles a ajouté qu’ils « riraient » et « se taquineraient », décrivant leur relation comme « vraiment proche ».

« C’était bruyant, on pouvait l’entendre », a-t-il dit.

« Ils se sont juste amusés. »

Cathy a poursuivi: « Et il était tellement détendu qu’il ouvrait simplement la porte de la cuisine et entrait et disait: » Bon, qu’est-ce qu’on peut manger?

« C’était comme une maison à bien des égards. »

Jet ski sur l’île privée d’Epstein. Crédit : Canal 4

D’autres personnes amenées sur l’île pour Epstein comprenaient également des massothérapeutes, embauchés par Maxwell – qui seraient les premiers à les «tester» pour s’assurer que leur service était assez bon pour lui.

Cathy a expliqué : « Je pense [Maxwell] s’est retrouvée dans une situation où elle devait lui trouver des massothérapeutes, et plus ils étaient jeunes, mieux c’était. Et on m’a demandé de trouver des massothérapeutes et ils étaient toujours trop vieux, alors elle a dû aller chercher quelqu’un de jeune.

« Et je pense que d’une certaine manière, elle se sentait mal à l’aise de chercher ces jeunes massothérapeutes. Elle s’est juste assurée qu’il reçoive ses massages, qu’il arrive en enfer ou en marée haute – elle s’est assurée qu’il était heureux.

Jeffrey Epstein sur son île privée. Crédit : Canal 4

Gretchen Rhodes était l’une des personnes embauchées par Maxwell en tant que masseuse privée, arrivée sur l’île à l’âge de 24 ans.

Se souvenant de la façon dont son travail s’est rapidement transformé en abus, Rhodes a révélé comment, à une occasion, elle a dû masser les mamelons d’Epstein pendant qu’il se masturbait.

« Ces gens ont rendu les choses les plus étranges si normales et normalisées … tout était horrible et bizarre », a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard: « [Maxwell] m’a amené dans cette situation en sachant très bien que ce n’est pas une situation normale de mettre quelqu’un d’autre, mais de le faire quand même.

« Pour moi, elle était la raison pour laquelle j’ai été abusé. »

En tant que gestionnaires de l’île, les Alexander ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant des abus, affirmant qu’ils n’avaient pas vu de femmes « tenter de s’échapper », comme le prétendait la presse à l’époque, et que personne n’était jamais venu vers eux « pleurer ».

Cependant, Cathy a ensuite déclaré: « La seule personne qui ait jamais pleuré était quelqu’un qui est venu lui faire un massage et a juste dit: » Écoute, je veux rentrer à la maison.

Cathy Alexandre. Crédit : Canal 4

« Et c’était tout. Mais je ne sais pas ce qui s’est passé dans la pièce.

« Les gens ont quitté l’île très soudainement, oui. Il aurait pu y avoir des femmes qui auraient pu être agressées ou blessées, ou… »

Miles est intervenu, disant qu’ils n’avaient « aucune preuve » de cela, avant que Cathy n’ajoute: « Là où il y a de la fumée, il y a du feu, mais nous ne l’avons pas vu et nous n’avons été impliqués dans rien de tout cela.

« [Maxwell] essayait de plaire [Epstein], à son détriment. C’est essentiellement ce qu’elle a fait : elle voulait s’assurer qu’il était heureux, qu’elle le fasse légalement ou autre.

Lorsqu’on lui a demandé si le prince Andrew recevrait des massages, Miles a répondu: « Je ne pense pas. »

Les Alexander ont admis qu’ils «ne se souvenaient tout simplement pas», avant que Cathy ne dise: «Quand il était seul, non.

« Mais on ne sait jamais, parce que nous n’étions pas au courant pour voir l’autre côté de M. Epstein. »