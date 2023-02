in

GKIDS apporte l'adaptation de la scène Spirited Away aux théâtres nord-américains Le célèbre classique du Studio Ghibli Spirited Away arrive dans les cinémas américains avec deux performances distinctes.

Vous n’avez pas mal lu cette annonce ; GKIDS présentera deux performances sur grand écran. Une production mettra en vedette Kanna Hashimoto, tandis que l’autre mettra en vedette Mone Kamishiraishi dans le rôle de la star Chihiro. Pendant ce temps, Mari Natsuki reprendra son rôle de sœurs jumelles Yubaba et Zeniba, l’actrice qui a joué les deux personnages dans le film original de 2002. Romi Park jouera également les sœurs dans la deuxième production. Le casting complet et les crédits peuvent être trouvés ci-dessous.

Basé sur Spirited Away réalisé par Hayao Miyazaki Adapté et réalisé par John Caird Co-adapté par Maoko Imai Musique originale de Joe Hisaishi Supervision musicale, orchestrations et arrangements par Brad Haak Supervision musicale associée, orchestrations et programmation Ableton par Conor Keelan Scénographe : Jon Bausor Conception et direction des marionnettes : Toby Olié Chorégraphe/Mise en scène : Shigehiro Ide Concepteur lumière : Jiro Katsushiba Concepteur sonore : Koichi Yamamoto Costumière : Sachiko Nakahara Coiffure et maquillage : le créateur Hiroaki Miyauchi Concepteur des projections : Satoshi Kuriyama Directeur musical/Chef d’orchestre : Erika Fukasawa Régisseur : Takashi Hojo Assistante à la réalisation : Maoko Imai Assistants réalisateurs : Makoto Nagai/Ryusei Onuki Producteur : Haruka Ogi En collaboration avec Studio Ghibli Présenté par Toho Co., Ltd. Jeter Chihiro : Kanna Hashimoto/Mone Kamishiraishi Haku : Kotaro Daigo / Hiroki Miura Sans visage : Koharu Sugawara/Tomohiko Tsujimoto Mère de Lin/Chihiro : Miyu Sakihi/Fu Hinami Kamaji : Tomorowo Taguchi/Satoshi Hashimoto Yubaba/Zéniba : Mari Natsuki/Romi Park Père d’Aniyaku/Chihiro : Kenya Osumi Chichiyaku : Sunao Yoshimura Aogaeru : Obata no Oniisan

Enlevée comme par enchantement est le film que de nombreux fans de Studio Ghibli choisissent en premier lorsqu’ils ont envie d’un marathon Studio Ghibli. Cette production spéciale est sûre d’être un régal pour les fans, petits et grands, et un nouveau regard sur les personnages que nous connaissons et aimons.