Pourquoi les «  problèmes  » de Gal Gadot avec Joss Whedon renforcent le cas de Ray Fisher

Comme plus d’accusation de faute présumée par Joss Whedon sur le tournage de Ligue de justice révélée, Gal Gadot reconnaît enfin sa propre expérience moins que positive avec la réalisatrice controversée.

Les rumeurs sur l’intimidation et l’abus de pouvoir présumés de Whedon sur le plateau se dissipent lentement depuis que son ex-femme, Kai Cole, a publié un essai à son sujet en 2017.

Les choses se sont rapidement détériorées à partir de là après que Ray Fisher, qui joue Cyborg dans le film, ait commencé à parler de ses expériences avec le réalisateur. dans un tweet de juin 2020. Fisher a déclenché des mois de va-et-vient avec Warner Bros. qui est devenu moins sur le comportement de Whedon et plus sur la façon dont le studio facilitait et permettait ce qu’il considère être une attaque à motivation raciale contre son rôle.

Warner Bros. a ouvert une enquête sur les allégations de Fisher, concluant qu’aucune intimidation à caractère raciste n’avait eu lieu. Cependant, Fisher a continué à tenir bon, et les événements récents indiquent qu’il y a probablement encore plus à soutenir les affirmations de l’acteur que nous ne le savons.

Gadot a maintenant fait sa première déclaration officielle sur Whedon.

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, Fisher a laissé entendre que d’autres acteurs du Ligue de justice ensemble avait également été maltraité par Whedon. Bien que Fisher ne discute pas de qui, cela a alimenté les rumeurs selon lesquelles Gal Gadot s’était affronté avec Whedon.

Des sources disent que Gadot n’était pas satisfaite des changements que Whedon avait apportés à son personnage qui étaient incompatibles avec ses précédents Wonder Woman film.

On pense également que Whedon a peut-être menacé la carrière de Gadot, sapant son travail précédent après avoir exprimé sa réticence à propos de certaines lignes qu’elle était censée dire dans le film.

Un témoin a dit: « Joss se vantait de l’avoir eu avec Gal. Il lui a dit qu’il était l’écrivain et qu’elle allait se taire et dire les lignes et il peut la rendre incroyablement stupide dans ce film. »

Les accusations sont conformes à l’image que Fisher a peinte du comportement de Whedon, qu’il a qualifié de «grossier, abusif, non professionnel et totalement inacceptable».

Interrogé sur les rumeurs, Gadot a déclaré à THR: « J’ai eu des problèmes avec [Whedon] et Warner Bros. l’a traité en temps opportun. «

Bien qu’elle n’ait pas donné plus de détails sur la nature exacte de ces problèmes, sa déclaration remet en question la raison pour laquelle Warner Bros.était disposé à traiter la plainte de Gadot, mais a rejeté à plusieurs reprises Fisher.

Le studio a semblé à plusieurs reprises trahir une ignorance sur la profondeur des allégations de Fisher en refusant de divulguer les détails de l’enquête sur les préjugés raciaux.

Ils semblent également avoir écarté les préoccupations de Fisher selon lesquelles leurs films manquaient de représentation noire avec la déclaration symbolique que la PDG de WarnerMedia Studios, Ann Sarnoff, a partagée dans une interview avec Variety, dans laquelle elle a déclaré que le président de DC Films, Walter Hamada, « se trouve être une personne de couleur, alors il sait ce que ça fait. «

Gadot est également un acteur plus connu que Fisher, alors peut-être que sa plainte est apparue plus urgente au studio que celle de Fisher. Quoi qu’il en soit, beaucoup pensent que cela ne ferait qu’illustrer davantage la volonté apparente de Warner Bros de faire taire les acteurs noirs.

L’article continue ci-dessous

Whedon a une histoire de controverse.

En confirmant que sa propre expérience avec Whedon impliquait une forme d’inconduite de sa part, Gadot peut désormais s’ajouter à la liste toujours croissante d’acteurs qui ont affirmé s’être affrontés avec le réalisateur.

Charisma Carpenter, qui a travaillé avec Whedon sur Buffy contre les vampires et ange, s’est présentée plus tôt cette année avec des détails sur ce qu’elle a appelé la «longue histoire d’être cruelle avec désinvolture».

Son histoire a révélé de nombreux échanges sexistes et manipulateurs qu’elle dit avoir eu avec Whedon alors qu’elle montrait son soutien à Fisher.

Pendant des années, de nombreux suspects Whedon ont également eu des coups de poing avec Sarah Michelle Gellar sur le Buffy ensemble.

Si le récit de Carpenter de sa propre expérience est quelque chose à dire, cela ne semble pas improbable, mais peut plutôt être un autre exemple dans un modèle qui émerge rapidement.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.