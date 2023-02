Eddie Murphy Film Candy Cane Lane annonce des membres supplémentaires de la distribution

Le film à venir Candy Cane Lane mettant en vedette Eddie Murphy, a confirmé trois autres acteurs supplémentaires. Par date limite, Ken Marino, Anjelah Johnson-Reyes et DC Young Fly devraient rejoindre le casting de l’ensemble.





Marino, Johnson-Reyes et DC Young Fly rejoignent les acteurs annoncés précédemment, dont Eddie Murphy, Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Genneya Walton, Madison Thomas, Thaddeus J. Mixson, Robin Thede, Chris Redd et Danielle Pinnock. Le film sera réalisé par Reginald Hudlin, avec le scénario écrit par Kelly Younger. Les détails de l’intrigue sont encore rares, mais il a été rapporté que les expériences de vacances d’enfance du réalisateur Hudlin ont inspiré le film.

Candy Cane Lane Les acteurs et l’équipe tournent déjà à Los Angeles. Le film sera diffusé via Prime Video et sera disponible dans plus de 240 pays à travers le monde. Il a également été rapporté que le film faisait partie du contrat de trois images d’Eddie Murphy avec Amazon Studios, et l’acteur devrait également produire le film. Murphy, avec Charisse Hewitt-Webster, produira le film via Eddie Murphy Productions avec Brian Grazer et Karen Lunder d’Imagine Entertainment.





Candy Cane Lane possède un pedigree comique impressionnant

Les trois membres de la distribution nouvellement annoncés sont un excellent ajout à l’ensemble des étoiles. Le trio a fait ses preuves dans l’industrie. Ken Marino a déjà joué dans la série comique HBO Max Les deux autres. Avoir un rôle récurrent sur Brooklyn neuf-neuf fait de Marino un visage familier à la télévision. En plus d’agir, l’acteur écrit également pour différentes séries. Il a joué et écrit pour L’envie de voyager d’Universal et Modèles de rôle. Il a également fait ses débuts en tant que réalisateur il y a près de six ans à travers le film comique Comment être un amoureux latin, sorti en 2017.

Anjelah Johnson-Reyes a aussi de quoi se vanter. Elle a commencé sa carrière en tant que comédienne de stand-up, comme la plupart des comédiens à Hollywood. Elle avait déjà six émissions spéciales comiques diffusées sur différentes plateformes. Elle a également été vue sur le petit écran à travers des émissions telles que Life & Beth, Superstore, The Shieldet Laide Betty.

D’autre part, DC Young Fly s’est fait un nom grâce à Nick Cannon Wild’n Out et est un visage familier en tant qu’invité de retour de l’émission à succès de 50 Cent BMF. Mis à part son passage dans Nick Cannon Wild’n Outil anime également un podcast intitulé 85 Sud qui est populaire parmi les auditeurs. De plus, le rappeur-acteur était déjà en tête d’affiche d’un téléfilm comique stoner intitulé Quelle hauteur 2 en 2019.