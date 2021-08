Yik Yak est-il sûr ? Nous avons testé leur relance et leurs nouveaux garde-corps

Yik Yak est de retour. Le forum en ligne anonyme – un mélange entre Twitter et Reddit – fait son retour 4 ans après sa fermeture.

L’application révolutionnaire a été lancée en 2013 et a été un succès instantané, mais le modèle commercial n’a pas été conçu pour durer et la base d’utilisateurs a diminué quelques années après sa conception en raison de problèmes de cyberintimidation.

Maintenant que c’est de retour, avec des « garde-fous » censés interdire l’intimidation, le harcèlement et la diffusion d’informations personnelles.

Nous avons donc décidé de prendre le train en marche et de vérifier les nouveautés de l’application, l’efficacité de ces garde-corps et si l’application est toujours aussi amusante qu’elle l’était – avant la cyberintimidation.

Yik Yak est-il sûr ?

La sécurité semble être au cœur de la relance de Yik Yak. Yik Yak n’autorise pas les utilisateurs à publier se livrer à tout type d’intimidation, de harcèlement, de fanatisme ou de menaces, publier renseignements personnels ou promouvoir la violence.

Leur site Web propose désormais des ressources en santé mentale et des lignes directrices pour rester en sécurité.

Mais nous ne pouvons pas simplement croire Yik Yak sur parole, alors j’ai demandé à un de mes amis de m’aider et de tester les «garde-corps» pour voir à quel point ils fonctionnent bien.

J’ai utilisé le prénom le plus populaire auquel je pouvais penser et le nom d’une rue de ma ville et je me suis moqué de la personne fictive – John Grove.

Mon ami a voté contre et signalé ce Yak, et en moins d’une heure, le message a été supprimé par l’application.

Ils s’appuient sur deux systèmes : les utilisateurs peuvent voter contre les publications suffisamment de fois pour les faire supprimer, et le système de rapport.

Les modérateurs de Yik Yak surveillent les rapports pour voir si quelqu’un a enfreint leurs « garde-corps », mais la communauté peut également rendre la communauté plus sûre ensemble, de la même manière que reddit.

Il semble que cette fois-ci, ils prennent les choses beaucoup plus au sérieux.

C’est un message que j’ai vu avant de faire mon test et qui a également été supprimé dans l’heure où je l’ai vu.

Je ne sais pas à qui c’était le numéro de téléphone, et je n’ai pas essayé de l’appeler, mais l’action rapide de Yik Yak pour supprimer ce type de contenu est rassurante.

Donc, étant donné que Yik Yak semble passer le test de sécurité jusqu’à présent, nous pouvons recommencer à profiter de contenu amusant!

Voici les 15 publications les plus drôles de Yik Yak depuis leur relance.

1. Affichage S–t de haut niveau

Préparez-vous, pour un « s–tposting » de haut niveau. Maintenant que Yik Yak est officiellement de retour, les gens sont prêts à publier les (meilleurs) pires mèmes et blagues de la planète.

Yik Yak était vraiment un creuset de certains des pires contenus, et il ne fait aucun doute qu’il retrouvera bientôt sa tristement célèbre gloire d’antan.

2. Applebees est une belle date

Prenez votre costume et votre cravate et préparez-vous à frapper les Applebees les plus proches.

Je veux dire, cette personne a raison. Ces hors-d’œuvre à moitié prix ne sont pas des blagues. Applebees a une grande collection d’applications et leur menu de boissons est assez diversifié – 7 € Mana Margaritas n’importe qui?

3. Au moins Drake ne sort pas avec nos mères

Avec tout ce qui se passe dans le monde et toutes les choses stressantes que vous entendez dans les nouvelles, cette personne veut jeter un œil au bon côté des choses – Drake ne sort avec aucune de nos mères.

Eh bien, pas toutes nos mamans. Amari Bailey ne peut pas en dire autant de sa mère Johanna Leia, que Drake a emmenée avec un rendez-vous au Dodgers Stadium – comme tout.

Mais au moins, il est sûr de dire que Drake sait comment impressionner les dames.

4. La génération Z ne peut pas danser ici

En l’absence de Yik Yak, le leader des médias sociaux de la génération Z est apparu – et c’est Tik Tok.

Ce Yik Yaker a fait un drôle de petit bonhomme allumette montrant quelqu’un frappant le « woah » et se moquant des enfants de la génération Z qui font des danses sur la plate-forme de Tik Tok.

En fait, il y a beaucoup de gens qui se moquent de la génération Z lors de la grande réouverture de l’ancienne plate-forme.

5. Laissez la cyberintimidation commencer (comme une blague)

L’intimidation était une préoccupation majeure pour les utilisateurs et les investisseurs de Yik Yak lors de la première sortie de la plate-forme. À l’époque, il n’y avait pas grand-chose à faire pour l’application pour protéger les enfants ou toute personne dont on se moquait.

Mais le retour de ce nouveau Yik Yak a beaucoup de «garde-corps» améliorés pour prévenir la cyberintimidation et aider à créer une plate-forme sûre et amusante.

6. La génération Z est-elle facile ?

C’est pourquoi cette personne pense que la génération Z a le visage facile et renfrogné. Ceci, et probablement pour d’autres raisons.

Les Millennials – ces personnes désormais âgées qui ont peuplé l’application à son apogée – reviennent sur la plate-forme et voient comment les choses ont changé.

Non seulement cela, mais ils sont également au sommet de leur âge adulte et doivent apprendre les voies du monde des adultes dans un état mondial stressant et instable.

Ils ont de la chance de ne pas avoir à se soucier de beaucoup de choses, mais je ne dirais pas qu’ils ont la tâche facile non plus, et cela a manifestement suscité beaucoup de débats, donc il y a d’autres personnes qui pourraient être d’accord.

7. Juste à temps

Encore plus heureusement pour eux, l’application revient à une heure de grande écoute. L’université recommence bientôt et beaucoup de la génération Z sont encore à l’école.

La congrégation de tous ces enfants dans un petit rayon (5 miles) fournira certainement à l’application beaucoup de contenu de qualité.

8. En parlant de collégiens

Des étudiants fauchés se réjouissent de la célébration d’un collègue qui sort de la crise – mettre enfin la main sur un cadre de lit.

Ce n’est qu’un des nombreux Yaks qui ont fait leur entrée sur la scène universitaire jusqu’à présent.

9. Mises à jour de la ligne de barre

Cet étudiant a eu une idée brillante que j’aurais aimé avoir à l’université.

Les mises à jour de la ligne en direct au bar auraient permis d’économiser de nombreuses tournées de bars qui sont mortes à cause de bars trop emballés ou d’une attente trop longue.

10. Les milléniaux sont coincés dans le passé

Cette personne est l’une des rares Millenials de retour sur la plateforme et qui sait, j’ai peut-être connu cette personne au lycée.

Yik Yak était extrêmement populaire dans ma ville quand j’étais au lycée, et ma ville était très bonne pour en faire un endroit sain, en faisant des compliments à des gens qu’ils ne connaissaient pas très bien et en faisant juste des blagues sur l’école.

Ajouter un peu de saveur avec le modèle de mème ‘POV’ montre à quel point l’humour a vraiment évolué au fil des ans.

11. À quoi ressemble une brique dans une sécheuse ?

Ce qui m’amène à ce Yak (c’est comme ça qu’ils l’appellent) à propos d’une rappeuse nommée Coi Leray.

C’est le deuxième que je vois à propos de cette personne, alors peut-être que je suis trop vieux pour savoir qui c’est, mais il semble que les garde-fous contre l’intimidation ne protègent pas les célébrités ou les personnalités publiques.

Cependant, je dirai que jeter une brique dans une sécheuse ne peut pas produire un son agréable.

12. Ceci est une lettre personnelle à Kanye West

En parlant de rappeurs, où diable est DONDA, Kanye ?

Même Yik Yak est sorti avant votre album. L’application qui mourait depuis 2015, est décédée en 2017, et est finalement revenue après 4 ans de silence.

Apparemment, la date de sortie a encore été repoussée et devrait maintenant sortir le 20 août. Ou fin août. Ou la fin du Q3. Ou la fin de l’année.

Qui sait vraiment plus ?

13. Yik Yak est idéal pour les conseils de cuisine

Les gens viennent à Yik Yak à la recherche de conseils de leurs pairs. Certaines de ces personnes veulent des conseils relationnels, peut-être des conseils financiers et où elles devraient investir leur argent, ou même ce qu’elles devraient porter lors de leur premier rendez-vous.

Cette personne veut savoir si elle doit ou non laver ses oignons. Comment ils sont restés aussi longtemps sans savoir comment faire cuire des oignons est un mystère, mais les réponses sont encore meilleures.

« Avec de l’eau et du savon. »

Je garderai cela à l’esprit la prochaine fois que je cuisinerai.

14. C’est ce qu’ils entendent par thérapie en ligne, n’est-ce pas ?

Cette personne a peut-être raison. Yik Yak est gratuit et la thérapie ne l’est pas.

Alors que la dernière personne voulait des conseils de cuisine, cette personne veut juste que quelqu’un l’écoute. Eh bien, ils ont de la chance car à moins que leur Yik Yak n’obtienne 5 votes négatifs ou n’intimide quelqu’un, il ne sera pas supprimé et les gens devront écouter.

C’est essentiellement à cela que servent les médias sociaux, n’est-ce pas ?

15. L’enfant d’amour de Twitter et Reddit

Comme je l’ai dit précédemment, Yik Yak est vraiment comme Twitter avec la fonctionnalité Reddit. Vous publiez du contenu de type tweet, avec l’anonymat et un système de karma comme Reddit.

C’est l’enfant parfait de l’amour des médias sociaux sans tous les adolescents dansants et les théories du complot – je te regarde Tik Tok.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.