EA « s Les Sims 4 est un excellent moyen de s’évader, surtout quand il fait froid et morne dehors! En fonction des packs que vous avez installés, vous pouvez aller partout, du désert à une ville verdoyante et luxuriante qui donne l’impression que vous aurez l’air le plus frais.

Que se passe-t-il lorsque vous vous connectez pour passer du temps loin de la réalité et que vous vous rendez compte qu’il fait également pluvieux et orageux dans le monde du jeu? Heureusement, il existe des moyens de gérer cela afin que vous puissiez passer du temps Les Sims 4 aussi ensoleillé aussi longtemps que vous le souhaitez!

Comment changer la météo dans Les Sims 4

Il y a deux façons de changer la météo en Les Sims 4, la manière légitime et la manière de tricher. Veuillez garder à l’esprit que ces deux méthodes nécessitent Les Sims 4: Saisons pack à installer. Ceux-ci ne fonctionneront pas sur le jeu de base ou sur les autres packs de jeu.

Nous commencerons par la manière légitime de changer le temps. Si vous êtes un mijoteur inconditionnel qui aime les mods, n’hésitez pas à passer à la seconde moitié de cet article!

En rapport: Toutes les carrières et professions en Les Sims 4

Utilisation du dispositif de contrôle météorologique

Afin de changer la météo, vous devrez acheter Dispositif de contrôle météorologique du Dr June pour 1500 Simoleons qui vient avec le Saisons pack d’extension. Pour ce faire, allez dans le coin supérieur droit et cliquez sur:

Mode Construction> Objets par fonction> Activités et compétences > Tapez juin dans la barre de recherche

Et tu trouveras Dispositif de contrôle météorologique du Dr June. Vous pouvez également faire défiler jusqu’à ce que vous le trouviez, mais pourquoi faire cela lorsque vous avez une barre de recherche?

Avec cela, vous pourrez choisir le temps que vous souhaitez à tout moment de la journée. Les types de temps que vous pouvez choisir sont les suivants:

– Tempête De Neige

– Ciel clair

– Ciel nuageux

– Froid

– Vague De Chaleur

– Chaud

– Pluie

– Neiger

– Orage

Alors, que vous souhaitiez une vague de chaleur en hiver ou une tempête de neige en plein été, Saisons vous a couvert.

En rapport: Combien de Sims peuvent être dans un foyer en Les Sims 4?

Utiliser la triche

Les astuces qui accompagnent ce mod sont plus spécifiques que celles incluses avec le Dispositif de contrôle météorologique, donc si vous voulez un contrôle complet des températures qui sont potentiellement des zones de danger Sim, alors celle-ci est pour vous!

La première étape:

Pour que cela fonctionne, vous devrez installer le module All Cheats (modification) de TwistedMexi.

Prendre la fichier .ts4script et ajoutez-le à votre Mods dossier, comme ceci:

Documents> Arts électroniques> Les Sims 4> Mods

Assurez-vous que vous êtes ne pas exécuter le jeu pendant que vous faites cela, car cela peut potentiellement endommager les fichiers.

Deuxième étape:

Une fois dans le jeu, vous devrez vous assurer que vous pouvez appliquer des astuces. Ouvrez la barre de triche, puis tapez la triche spécifique que vous voulez, voici comment:

– Presse CTRL + MAJ + C (cela ouvre la barre de triche en haut de l’écran)

– Taper testingcheats true (cela obligera alors le jeu à accepter les tricheurs qui sont saisis)

Troisième étape:

Après avoir fait cela, vous pouvez taper l’une des astuces dont vous souhaitez modifier les conditions météorologiques. Voir ci-dessous la liste des commandes pour chaque paramètre météo.

Liste des commandes météo:

– weather.start_weather_event weather_cloudy_cool – Modifie le temps en nuageux et frais (peut être remplacé par froid)

– weather.start_weather_event weather_cloudy_warm – Change le temps en nuageux et chaud (peut être remplacé par chaud)

– weather.start_weather_event weather_heatwave – Change la météo pour avoir une canicule (dangereusement chaude)

– weather.start_weather_event weather_rain_heavy_warm – Modifie le temps en fortes pluies et chaudes (peut être remplacé par frais ou froid)

– weather.start_weather_event weather_rain_light_cool – Change le temps en une pluie légère et fraîche (peut être remplacé par chaleureux ou froid)

– weather.start_weather_event weather_rain_storm_cold – Modifie la météo pour avoir un orage (peut être remplacé par chaleureux)

– weather.start_weather_event weather_sunny_burning – Change le temps en ensoleillé et dangereusement chaud

– weather.start_weather_event weather_sunny_cool – Change le temps en ensoleillé et frais (peut être remplacé par froid)

– weather.start_weather_event weather_sunny_freezing – Change le temps en ensoleillé mais dangereusement froid

– weather.start_weather_event weather_sunny_warm – Change le temps en ensoleillé et chaud (peut être remplacé par chaud)

– weather.start_weather_event weather_sunshower_hot – Change le temps en ensoleillé mais avec des averses

– weather.start_weather_event weather_snow_heavy_freezing – Modifie le temps en neige abondante et en froid

– weather.start_weather_event weather_snow_light_freezing – Change le temps en légèrement enneigé mais vraiment froid

– weather.start_weather_event weather_snow_thundersnow – Change la météo pour avoir un mélange de tonnerre et de neige

Et cela devrait couvrir tous vos besoins météorologiques en Les Sims 4! Soyez prudent avec les mods, ils ont été essayés et testés mais certains mods sont connus pour causer des problèmes avec le jeu de base, et si vous rencontrez cela, vous devrez tout réinstaller, alors assurez-vous de savoir ce que vous ajoutez.

Dans cet esprit, pourquoi ne pas découvrir comment sauvegarder et récupérer vos sauvegardes dans Les Sims 4?