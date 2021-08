Bruno Mars retarde la sortie de son album avec Silk Sonic

En mars dernier, Bruno Mars a surpris ses fans avec son retour à la musique à travers Silk Sonic, un nouveau projet de collaboration avec l’auteur-compositeur-interprète Anderson .Paak, présentant la chanson « Leave the Door Open », une ballade qu’il a accompagnée de la sortie du mois dernier. « Skate », un morceau que le duo a décrit comme « une chanson d’été » (summertime jam en anglais).

Mars et .Paak ont ​​confirmé la sortie d’un album intitulé « An Evening With Silk Sonic ». Après avoir annoncé son arrivée au public à l’automne 2021, de nouvelles informations ont révélé que son lancement avait été reprogrammé pour janvier 2022, le duo expliquant les raisons de cette décision dans une conversation avec Rolling Stone.

Selon le duo, ils préfèrent sortir plus de chansons et se faire apprécier chacun à part entière. « Nous ne voulons pas être vus en train de courir. Nous sommes vraiment au stade du bricolage », a commenté Bruno Mars, confirmant l’avancée de ce nouvel album.

« Nous avons les os d’une grande partie de l’album, il faut donc vraiment faire quelques retouches sur des parties qui ont besoin de plus… de gras », a commenté Bruno Mars, qui a également partagé quelques mots sur son amitié avec Anderson. .Paak, qu’il a rencontré lorsqu’il les a aidés lors de leur tournée européenne de « 24K Magic » en 2016.

« J’étais en première partie pour la tournée ’24K Magic’ et une semaine plus tard, nous étions en studio », a noté .Paak, Mars confirmant qu’ils avaient rapidement commencé leur processus de collaboration musicale. Le plan initial était de prendre les blagues qu’ils ont tous deux développées dans les coulisses de la tournée et de les transformer en chansons.

Anderson .Paak fait remarquer que ce « jibb talk », comme ils baptisaient ces blagues, était en fait « des conneries avec un sourire, et que tout ce qu’ils ont tous deux écrit venait du cœur, car ils ont tous deux utilisé leurs propres expériences personnelles dans ces chansons. , en vient à considérer qu’il n’est pas très courant que deux hommes se réunissent pour parler d’amour ».

« An Evening With Silk Sonic » marque le retour de Bruno Mars en studio d’enregistrement depuis la sortie de « 24K Magic » en 2016. En 2019, le musicien sort deux collaborations : « Please Me » avec Cardi B et « Blow. », qui il a joué avec Ed Sheeran et Chris Stapleton.