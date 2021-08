The Good Doctor : comment Freddie Highmore a été préparé pour la série

Depuis sa première en 2017 sur ABC, Le bon docteur c’est devenu un succès sans égal. Mais, son arrivée sur Amazon Prime Video et, aujourd’hui, son arrivée sur Netflix en Europe ont lancé cette série pour devenir un phénomène mondial. Est-ce que la grande performance de Freddie highmore dans le rôle principal, il est digne d’applaudissements et de mise en évidence.

Les performances irréprochables de Freddie highmore dans Le bon docteur C'est parce que son personnage, Shaun Murphy, est un résident en chirurgie atteint d'autisme et du syndrome de Savant. Et, puisque l'acteur n'a pas cette condition ou n'a pas étudié la médecine, ce projet était un grand défi pour lui.







Cependant, il est juste de dire que même si Highmore avait déjà une carrière réussie, c’est ce rôle qui l’a catapulté à la renommée internationale. Pas seulement pour son jeu d’acteur, mais pour tout le travail en coulisses qui Le bon docteur supposa-t-il. C’est pourquoi, sur la base du succès et du travail acharné des développeurs de la série, il se positionne désormais comme l’un des plus grands acteurs de l’industrie.

La préparation difficile de Freddie Highmore pour The Good Doctor :

Selon ce que le même acteur a avoué dans une interview pour l’émission de radio ABC Popcorn, Freddie connaissait l’autisme de certaines personnes qu’il connaissait. Cependant, pour sa performance, lui et le showrunner David Shore ont fait des recherches avant de filmer le premier épisode.

« David Shore, notre merveilleux scénariste et showrunner, et moi nous sommes assis devant le pilote et aussi entre le pilote pour faire l’émission avec le consultant que nous avons toujours à bord.» Il a commencé par dire. Il a également ajouté : «nous avons également lu et regardé des documentaires que nous pensions utiles ou qui nous donneraient un aperçu de la construction du personnage”.

Freddie Highmore dans son rôle de Shaun Murphy. Photo : (ABC)



Mais Le bon docteur, Freddie doit non seulement prendre soin d’exprimer l’autisme en lui-même, mais aussi des actions que cela pose. « J’ai parlé avec des personnes qui ont le sentiment d’avoir un lien spécial avec le programme à travers l’autisme et qui sont heureuses que j’essaye de sensibiliser de cette façon.», a-t-il assuré à Digital Spy.

Aussi, selon ce qu’il a dit au Los Angeles Times, «la façon dont Shaun tient ses mains est quelque chose qui le fait se démarquer”. Et, d’après ce qu’il a expliqué, « les enfants autistes étaient encouragés à se tenir la main, ce qui est une sorte de traumatisme”.