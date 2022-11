Enola Holmes 2 : Henry Cavill a un avis décevant sur le spin-off de Sherlock

Henri Cavill est un homme occupé en ce moment. Ayant récemment quitté son rôle de Geralt de Riv dans la série Netflix Le sorceleurl’acteur est revenu sur les écrans en tant que Superman dans le film DCU Adam noiret a également repris son rôle de Sherlock Holmes dans le film dirigé par Millie Bobby Brown Enola Holmes 2. Cependant, alors que beaucoup de gens sont devenus plus qu’un peu attachés à son point de vue sur le super-détective de Baker Street, et le Enola Holmes suite faisant allusion à un éventuel spin-off pour Cavill, l’acteur a rejeté l’idée qu’il pourrait être sur le point d’obtenir son propre film ou série jouant Sherlock.





Enola Holmes 2 a vu le retour de Millie Bobby Brown en tant qu’enquêtrice titulaire et sœur du grand Sherlock, dont elle essaie constamment de sortir de l’ombre. Alors que Cavill avait un rôle limité dans le film original, cette fois-ci, il a plus de temps à l’écran et obtient même une apparition très révélatrice sur la scène post-crédits dans laquelle il fait la connaissance d’un certain John Watson.

La scène post-crédits a immédiatement amené les fans à se demander si la scène était un indice d’un spin-off centré sur Holmes, en particulier compte tenu de la révélation du film sur son ennemi juré, Moriarty. Cependant, les fans pourraient être déçus car Cavill a apparemment réduit les chances qu’un film centré sur Sherlock soit réalisé de si tôt. Il a dit à The Wrap :

« Je pense ‘Comment y a-t-il de l’espoir pour lui?’ serait répondu dans tous les futurs films s’ils se produisaient. Il y a toujours des chuchotements de ce genre de choses, mais rien n’est jamais officiel jusqu’à ce que vous entamiez le premier jour de tournage, et même jusqu’à ce que vous ayez terminé le tournage et même alors, il doit sortir. En ce moment, c’est un tout qui apporte toujours mais je ne sais rien d’officiel pour l’instant. L’univers est vraiment celui d’Enola et elle sera toujours impliquée. Je pense qu’il est important d’établir ce lien entre les deux personnages.





Y aura-t-il un Enola Holmes 3?

Compte tenu de la popularité du personnage – le film a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des films de Netflix – et de Brown et Cavill, il est difficile d’imaginer qu’il n’y aura pas plus d’aventures à venir pour la jeune détective et son frère aîné. Bien sûr, il y a une dernière saison de Choses étranges venir pour Brown, et potentiellement de nombreuses sorties en tant que Superman pour Cavill, mais il n’y a aucune raison pour qu’un nouveau film d’Enola Holmes ne puisse pas être filmé entre ceux-ci.

Il y a un changement définitif dans la hiérarchie des frères et sœurs Holmes dans le deuxième film par rapport au premier, quelque chose dont Cavill a ensuite discuté, et quelque chose qui pourrait être développé davantage dans un troisième film. Il a dit:

« Je pense qu’Enola a beaucoup à apprendre à Sherlock, certainement sur le monde dans lequel il vit, même s’il peut avoir conscience du manque d’équité du monde, surtout en ce qui concerne les femmes vivant dans le monde, il n’est même pas près de comprendre ce que c’est », a déclaré Cavill. « Il a beaucoup à apprendre d’Enola, en particulier du premier film au second, mais dans le second, il a appris une leçon de camaraderie par Enola. Ne pas pouvoir compter uniquement sur lui-même, qu’il est normal d’avoir quelqu’un d’autre dans sa vie vers qui il peut se tourner. Certainement dans le deuxième film, Enola est celle qui guide Sherlock.

Enola Holmes et Enola Holmes 2 sont en streaming maintenant sur Netflix.