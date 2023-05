Yellowstone touche à sa fin et confirme une suite avec Matthew McConaughey

Perelada Stars Touch of Rosé Brut 2020

Perelada Stars Touch of Rosé Brut est un cava rosé brut de l'A.O. Cava élaboré par Castillo de Perelada. Il s'agit d'un coupage des variétés Garnacha (70%) y Pinot Noir (30%). Les raisins utilisés par Perelada Stars Touch of Rosé Brut proviennent de plusieurs vignobles cultivés dans l'A.O Cava. Suite à la récolte, le raisin est rapidement tranporté aux installations de l'entreprise pour éviter qu'il ne se casse ou qu'il ne perde de ses spécificités. Une fois arrivé à la cave, on sélectionne une première fraction du moût des grains de Perelada Stars Touch of Rosé Brut: on choisit ceux qui ont atteind un niveau optimum de maturation et qui présente les caractères les plus représentatif de cette variété. Le jus d'égouttage obtenue se vinifie grâce à une fermentation contrôlée. Suite à cela on réalise une seconde fermentation en bouteille suivant la méthode conventionnelle. Dans un dernier temps, Perelada Stars Touch of Rosé Brut vieillit en bouteille pendant 1 an, avant le dégorgement et sa commercialisation. Castillo de Perelada organise, depuis 1987, un important festival de musique annuel. Ce cava veut être un hommage à tous les artistes qui participent, qui ont participé et qui participeront à cet évènement. Ces artistes brillent comme les étoiles qui peuvent être observées dans le ciel merveilleux du Empordà.