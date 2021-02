Le film Flash commence enfin le tournage, le producteur partage la première photo du tournage

Après ce qui semble être une éternité de va-et-vient, avec tant d’abandons de réalisateurs et de décrochages qu’il vous faudrait être aussi rapide que The Scarlet Speedster pour suivre, Le flash le film se passe enfin. Barbara Muschietti, la productrice de Le flash et l’épouse du réalisateur du film Andy Muschietti, a récemment publié une image des coulisses sur les réseaux sociaux. Bien que la photo ne montre rien du tout et pourrait sans doute être l’image la plus terne des coulisses de l’histoire des films, elle confirme que Le flash est vraiment, enfin en train de filmer.

À part Barbara Muschietti offrant une lueur d’espoir de production, Le flash Le voyage vers le grand écran a été semé d’embûches et de problèmes, et la nouvelle que la production est en cours devrait donc soulager les fans de DC. Le film suivra Ligue de justice L’itération de la star Ezra Miller du super-héros emblématique et ne manquera pas de présenter toutes sortes de surprises en cours de route.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le film, Le flash s’inspirera de l’arc de la bande dessinée Le paradoxe du point éclair, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen. Comme c’est souvent le cas avec ces mésaventures de voyage dans le temps, l’ingérence de Barry le trouve émergeant dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Cette version alternative de l’univers DC trouve Bruce Wayne mort, tué aux mains du même criminel qui assassine ses parents dans la chronologie originale, ce qui conduit Thomas Wayne à prendre le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques plus violentes.

Curieusement, Michael Keaton et Ben Affleck reprendront les rôles de leurs Homme chauve-souris, les fans se demandant comment les deux versions très différentes du chevalier noir seront prises en compte dans les procédures. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la façon dont Keaton figurera dans le film, le réalisateur Andy Muschietti a décrit le rôle d’Affleck dans l’histoire comme « une partie très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry et Wayne d’Affleck apporteront une niveau émotionnel que nous n’avons jamais vu auparavant. C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous deux perdu leur mère à cause du meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. Affleck Batman entre en jeu. «

Aux côtés des deux versions de Homme chauve-souris, des rumeurs persistent selon lesquelles le film mettra également en vedette des personnages comme Gal Gadot Wonder Woman, et même ramener des versions antérieures de héros et de méchants DC tels que Superman revient ‘ Brandon Routh comme Superman, ainsi que Danny DeVito comme The Penguin. Si tout cela ne semble pas assez fou, il y a même eu des spéculations selon lesquelles Le flash présentera des versions de personnages emblématiques qui ne l’ont jamais été, comme Nicolas Cage dans l’Homme d’acier. Jusqu’à présent, le seul indice que Muschietti a fourni à cet égard est de dire que Le flash « vous emmènera dans un endroit où l’univers DC n’est pas allé auparavant, donc c’est très excitant. »

Le flash devrait sortir sur les écrans le 4 novembre 2022. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Barbara Muschietti.

Sujets: Flashpoint, Flash