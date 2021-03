Cet eVTOL dispose d’un système de levage amovible: il s’engage et se désengage uniquement pour les décollages et atterrissages

L’une des plus grandes difficultés dans la construction d’un véhicule de transport eVTOL est … l’eVTOL. Ses le système de décollage et d’atterrissage vertical est celui qui consomme le plus de ressources et de puissance. Non seulement pour effectuer ces manœuvres, mais aussi dans les airs pendant que le véhicule vole car c’est une charge supplémentaire à transporter et qui brise l’aérodynamisme du véhicule dans son ensemble. Talyn propose une solution quelque peu différente: abandonner le système de levage une fois en l’air et le récupérer avant de toucher le sol.





Talyn est une startup qui a été fondée par d’anciens ingénieurs de SpaceX et son pari maximum est de changer ce que nous entendons par eVTOL. Ils proposent un avion électrique simple et puissant qui a également Capacités eVTOL grâce à une plateforme amovible.

Le véhicule donc Il est composé de deux parties: Talyn Lift et Talyn Cruise. Le premier d’entre eux est un système de levage vertical composé de huit rotors montés sur quatre cadres coaxiaux. Il se connecte au sommet de Talyn Cruise, qui est celui qui vole uniquement horizontalement et transporte des personnes.

Lors du décollage, les deux parties sont couplées et c’est Lyft qui se charge de la tâche d’aérer l’ensemble. Une fois en l’air, Cruise prend ses roues et démarre les moteurs pour un vol horizontal. À un certain moment, Lyft décolle et retourne à la base. À la fin du voyage, un Lyft de la base de destination vient au secours de la croisière pour accoster et se diriger vers la terre.

Un eVTOL prometteur et de nombreux défis techniques à venir

La croisière pour sa part promet de transporter jusqu’à cinq passagers à un vitesse jusqu’à 322 km / h pour environ 480 kilomètres d’autonomie. C’est une autonomie brutale, et c’est en partie possible car c’est un avion plus léger et ne consomme pas beaucoup de son énergie au décollage et à l’atterrissage. De plus, le Cruise peut atterrir comme un avion normal s’il n’y a pas de Lyft disponible et qu’il y a une piste assez longue.

Malgré tout, pour le moment, il y a beaucoup de travail à faire. Dans les vidéos conceptuelles, l’idée peut sembler incroyable, mais nous devrons voir comment elles la résolvent dans la réalité. Le système d’ancrage et de désancrage semble ici le plus complexe. En revanche, il faudra voir si Lyft (avec ce design apparemment si léger) a assez de puissance pour soulever Cruise et les passagers qu’il transporte à l’intérieur.

D’autres propositions pour résoudre ce problème sont apparues ces dernières années. L’un des plus pertinents est celui de Joby Aviation, qui incline ses hélices pour les utiliser également en vol horizontal et pas seulement vertical. Joby Aviation, d’ailleurs, a récemment acquis la division des taxis volants d’Uber. D’autres comme l’EHang ou Toyota sont déjà une réalité.

Via | FlightGlobal

Plus d’informations | Talyn