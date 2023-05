L’application appareil photo Xiaomi est mise à jour: ce sont toutes les améliorations incluses dans cette nouvelle version

Silumen Veilleuse Ourson Doudou Led 23cm À Piles Incluses Beige

- Cette veilleuse ourson doudou LED est l'accessoire pratique et utile qu'il faut pour accompagner les journées et les nuits de votre bébé. -Fonctionnant à pile, cette veilleuse aux allures de peluche peut lui servir de doudou, embellir sa chambre mais également l'éclairer quand il se retrouvera seul dans l'obscurité. - Solide et conçu avec des matériaux de qualité, il tiendra l'usure et est garanti 2 ans. Craquez pour cette veilleuse ourson doudou LED et offrez-le à votre bébé. C'est un accessoire spécialement conçu pour réconforter un enfant et l'accompagner durant sa croissance. Veilleuse ourson doudou LED : le meilleur ami de votre bout de chou Une grande majorité des bébés ont besoin d'un ami pour les réconforter en tout temps, auquel ils s'accrochent et qui deviendra même leur meilleur ami. La possession d'un doudou aide beaucoup d'enfants à apprendre ce que c'est qu'aimer et d'être aimé. Nous vous proposons alors d'offrir à votre bambin, dès son plus jeune âge, cette veilleuse ourson doudou LED 23cm, pour l'accompagner en journée comme durant la nuit, et aussi pour vous faciliter la vie. Veilleuse doudou LED à piles : un accessoire pratique Cette veilleuse doudou est un accessoire 2-en-1. En effet, c'est à la fois une peluche qui accompagnera votre enfant en journée, et une veilleuse pour l'éclairer et le réconforter durant la nuit. Les enfants n'apprécient pas trop le noir lorsque vient l'heure du coucher ; alors, cette veilleuse LED constituera une source de lumière très subtile qui saura réconforter votre enfant durant la nuit. Fonctionnant à piles, cet accessoire est pratique et facile d'utilisation, il ne représente aucun risque pour votre bébé. Consultez notre site silumen.com et trouvez-y une large gamme de meubles et décoration utiles, pratiques et design au meilleur prix.