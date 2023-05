Dave Bautista est « pour toujours reconnaissant » pour le rôle des Gardiens de la Galaxie

David Bautista sera éternellement reconnaissant envers Drax le Destructeur, le rôle qui a complètement changé sa vie, mais le moment est venu de lui dire au revoir. Le troisième et dernier volet du gardiens de la Galaxie La série de films est maintenant diffusée dans les salles de cinéma, et avec elle viennent les dernières apparitions de certains des principaux acteurs. Cela inclut Bautista, qui a été ouvert à ce que ce film serve de sa dernière apparition en tant que Drax. Prendre à Twitter lors de la sortie de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3Bautista a partagé une vidéo accompagnée d’un message de gratitude remerciant tout le monde pour ce voyage.





La vidéo présente Bautista dans son maquillage Drax en synchronisation labiale avec la chanson de Dionne Warwick « I Say a Little Prayer ». Il dit également dans le tweet : « Chaque jour, je dis une petite prière pour Drax. Le rôle qui a changé ma vie. Toujours reconnaissant envers les fans et ma famille des Gardiens. Quel voyage magique ça a été. Merci de m’avoir laissé être votre Drax . »

Un tweet précédent du réalisateur James Gunn a révélé une image du dernier moment dans le temps tout le plateau gardiens de la Galaxie l’équipage serait ensemble. Gunn a noté comment la photo avait été prise juste après avoir filmé le plan final avec tout le monde ensemble, comme sans plus gardiens de la Galaxie films se passent, il est très peu probable que cette équipe soit à nouveau réunie de cette façon. Bautista a retweeté le message émotionnel.

Bautista a ses raisons de vouloir mettre Drax au lit. Alors qu’il a déclaré dans une interview avec GQ qu’il était très reconnaissant pour le personnage, il est prêt à dire au revoir au personnage en partie à cause du processus de maquillage exténuant qu’il faut pour devenir Drax. Il cherche également à se concentrer sur des rôles plus dramatiques, ce qui signifie s’éloigner de l’univers cinématographique Marvel pour consacrer plus de temps à ce genre de films.

« Je suis tellement reconnaissant envers Drax. Je l’aime. Mais il y a un soulagement [that it’s over] », a déclaré Bautista. « Ce n’était pas du tout agréable. C’était dur de jouer ce rôle. Le processus de maquillage me battait. Et je ne sais tout simplement pas si je veux que Drax soit mon héritage – c’est une performance stupide et je veux faire des choses plus dramatiques.





Dave Bautista se concentrera sur des rôles plus dramatiques

Bautista est sur la bonne voie en se concentrant sur des rôles plus dramatiques. Il a récemment reçu de nombreux éloges du patron de Marvel Studios, Kevin Feige, qui est allé jusqu’à qualifier Bautista de l’un des plus grands acteurs du MCU. Il a également reçu des éloges récents de l’extérieur du royaume des super-héros, avec M. Night Shyamalan faisant la promotion de sa performance dans Frappez à la cabine comme l’un des meilleurs de l’année. Drax the Destroyer a certainement été merveilleux à jouer pour Bautista au cours du parcours du personnage, mais son avenir semble plus brillant que jamais avec la fin de la course du personnage.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 joue maintenant dans les salles de cinéma. Vous pouvez voir la bande-annonce officielle ci-dessous.