Call of Duty manquant: les marqueurs de coup de Warzone frustrent les joueurs

Tout allait si bien pour Call of Duty: Warzone. Avec une méta équilibrée, les utilisateurs pourraient recommencer à utiliser leurs chargements préférés sans avoir à se soucier autant du DMR 14. Sauf que maintenant, les marqueurs de frappe ne s’affichent pas correctement, ce qui rend les combats un peu plus difficiles que ceux qui tirent obtenir des commentaires appropriés des balles. Tout le reste fonctionne très bien – les adversaires peuvent toujours être éliminés et descendront de manière fiable avec suffisamment de puissance de feu – mais ne pas vraiment savoir si votre doigt de déclenchement fait les choses correctement pose un problème à longue distance.

Nous avons été nous-mêmes confrontés à ce problème sur PlayStation 5 depuis samedi, tout comme la communauté Reddit depuis le patch précédent du jeu. Les utilisateurs ont tenté de résoudre le problème en réinstallant Call of Duty: Warzone en vain. Raven Software a a reconnu la faute sur Twitter, déclarant: « Nous examinons les affirmations selon lesquelles les marqueurs de succès sont incohérents après la mise à jour de la nuit dernière ». Espérons qu’un correctif est déployé rapidement.

Pendant ce temps, Call of Duty: Black Ops Cold War a été rechargé avec de nombreux nouveaux contenus dans le cadre d’une mise à jour de mi-saison. Il ajoute la carte Firebase Z pour les zombies ainsi que l’arène classique Express, qui peut être expérimentée dans une liste de lecture 24/7 au moment de la rédaction. Double XP garantira également que vous jouez jusqu’aux petites heures du matin pour monter de niveau autant que possible. Si le manque de marqueurs de succès dans Warzone vous a déprimé, il y a toujours quelque chose de nouveau à jouer dans Black Ops Cold War.