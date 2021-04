« Fatma »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Fatma« Est une série Netflix turque qui raconte l’histoire d’une femme qui passe de simple femme de ménage à meurtrière en quelques secondes, en raison de son obsession de retrouver son mari disparu Zafer, qui a été libéré de prison, mais il n’a pas ‘ rentrer à la maison.

Après avoir commis un homicide accidentel, une série de terribles coïncidences oblige Fatma à continuer de tuer pour se protéger et survivre. Cette nouvelle facette vous aidera à vous libérer et à laisser derrière vous des années de douleur et de blessures.

Après la mort de son fils Oğuz dans un accident de voiture, Fatma Elle devient obsédée par le fait de trouver son mari pour lui annoncer la nouvelle, mais cela la conduit à avoir affaire à des hommes très dangereux, et quand l’un d’eux essaie de la surmonter, elle utilise l’arme qu’elle a volée à Bayram pour l’assassiner.

Plus tard, elle pousse un homme qui la faisait chanter sur la voie ferrée. Voyant que la police ne se méfie pas de la femme de ménage, Bayram la charge de se débarrasser d’un vieil associé puissant. Fatma le fait, mais le torture après avoir vu comment il a abusé d’une jeune femme. Ce dernier lui rappelle les traumatismes de l’enfance.

Fatma n’avait plus rien à perdre, alors elle a affronté tout le monde (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «FATMA»?

Sur les ordres de Bayram, Yusuf demande à Fatma l’emplacement de l’arme du crime, mais elle parvient à se débarrasser du tueur à gages, qui révèle que Zafer se cache dans son village et qu’il a collecté l’argent que la famille Argah a offert en compensation pour Oğuz. la mort.

Dévastée par l’abandon de son mari, la femme de ménage retourne dans la ville où elle a subi plusieurs abus et affronte Zafer, qui est impénitente et la bat même. Mais Fatma a un plan: l’arme que Bayram recherche appartient à Zafer, alors il la signale à la police pour qu’ils puissent l’arrêter.

Fatma retourne en ville pour demander justice pour son fils et, ne trouvant aucune réponse, fait exploser le bâtiment de la société Argah, mais ils ne portent pas plainte simplement parce qu’ils ne veulent pas que le dossier d’Oğuz soit rouvert.

Quoi qu’il en soit, la police interroge Fatma sur son mari et les morts. Elle se sent mal et ne quitte le bureau que pour rencontrer sa sœur Emine, qui essaie de parler des abus dont elle a été victime dans son enfance. Afin de ne pas faire face à cette douleur, la femme de ménage court sur le toit et après avoir révélé qu’elle avait poussé son fils, elle saute hors du bâtiment, mais parvient à survivre.

Fatma a sauté du bâtiment, mais a réussi à survivre (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «FATMA»?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série turque, mais apparemment dans le dernier chapitre, où Fatma rend justice avec un acte impitoyable, mais la culpabilité ne lui permet pas d’en profiter, et Emine C’est difficile face à une révélation surprenante sur la mort d’Oğuz, il est probable que l’histoire de cette femme se poursuivra.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de Netflix, ce qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réponse du public, et bien que vous ne partagiez pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’un projet.