Cobra Kai: pourquoi Daniel Larusso avait des amis si méprisables

La troisième saison de « Cobra Kai», Un spin-off de« Karate Kid », lancé sur Netflix le 1er janvier 2021. L’émission populaire a commencé comme une série originale de YouTube Red, mais déplacé vers Netflix après ses deux premières saisons et la troisième c’est déjà dans certains pays qui ont passé la nouvelle année.

La saison 3 est le premier à être produit entièrement sous la tutelle de Netflix, et il semble que cela apportera tant de nostalgie pour le 80 et les arts martiaux comme les deux premiers par les nouveaux et anciens personnages rejoignant le spectacle, y compris des héros et des méchants du « Karate Kid».

Comme vous vous en souvenez, « Cobra Kai« Arrive 30 ans après les événements du premier film, à la suite de la vie adulte de Johnny Lawrence et Daniel Larusso. Ce dernier, devenu un grand homme d’affaires, s’est entouré de plusieurs « amis » superficiels qui ont fait des choses terribles dans la série.

Pourquoi le héros de « Karate KidNe pouvait-il pas reconnaître avec qui il traînait? En fin de compte, il a fini par avoir plus d’amis toxiques que jamais. Johnny Lawrence du passé. Screenrant raconte cela, répondant à cette question qui a consterné plus d’un fan de « Cobra Kai».

POURQUOI DANIEL LARUSSO s’est-il entouré de ces gens méprisables à «COBRA KAI»?

Daniel Larusso s’est toujours entouré de personnes méprisables (Photo: Netflix)

Malgré une famille aimante et une carrière prospère, Daniel il attire encore des influences toxiques. Employer son stupide cousin Louie chez son concessionnaire automobile, qui plaisante cruellement avec l’étudiant de Daniel, Robby, avec votre partenaire commercial Anoush.

Louie, Comme si cela ne suffisait pas, démarrez la voiture de Johnny en feu, ce qui rend le conflit entre eux encore plus intense. La volonté de Daniel pour permettre aux gens comme Louie est entré dans sa vie montre comment il avait été perdu après la mort du Monsieur Miyagi, se laisser aveugler par son propre succès.

Daniel LaRusso a oublié les enseignements de M. Miyagi (Photo: Columbia Pictures)

Du premier film de « Karate Kid», Daniel a toujours lutté avec ses défauts. Il a eu un peu de panique et s’est rapidement mis en colère et bien que cela se manifeste parfois par héroïsme, comme quand il défendait Ali quand Johnny l’a mal traitée, a manqué d’équilibre jusqu’à ce qu’elle la rencontre sensei.

Il M. Miyagi rIl a ectifié cela à travers ses cours de karaté, qui impliquaient souvent des tâches apparemment ennuyeuses, comme cirer sa voiture. Cela a enseigné Daniel la valeur de travail acharné et humilité, montrant que les mouvements flashy n’étaient pas la seule chose importante dans le karaté.

Alors que ces enseignements visaient à montrer Daniel l’importance de rester humble, la leçon de Miyagi il a été perdu chez son élève après son décès. Son insouciance a conduit à une confiance déplacée sur Louie et d’autres pour soutenir votre entreprise.

Cela fait 34 ans depuis son premier championnat de karaté dans la All-Valley et on se souvient toujours de lui pour avoir été deux fois champion de ce tournoi. (Photo: Netflix / YouTube)

Après ses expériences passées avec « Cobra Kai», Daniel Il pensait que lui et son « copains«Ils ne pouvaient pas être autre chose que les gentilsmême en conservant une rancune de décennies. Il était toujours déséquilibré. Dans sa colère Daniel utilisé des tactiques clandestines pour détenir Johnny et le nouveau Cobra Kai, comme augmenter injustement le loyer du dojo.

Daniel a eu tort pendant les deux premières saisons de « Cobra Kai», Mais la note finale du Deuxième Saison cela vous montrera certainement la vérité. Un combat massif a traumatisé et blessé sa propre fille Sam, et a laissé un autre étudiant de Cobra Kai hospitalisé.

La rancune entre Daniel et Johnny il a sans aucun doute alimenté le combat. Dans la troisième saison de « Cobra Kai«Les deux devront travailler dur pour réparer les dommages mentaux qu’ils ont sans le savoir infligés à leurs élèves, se revendiquant comme les vrais enseignants qu’ils prétendaient être.