Y aura-t-il une saison 5 de On My Block ? Netflix confirme une série dérivée

La saison 4 de On My Block est la dernière saison de On My Block mais Freeridge arrive.

Sur mon bloc la saison 4 est enfin là et Netflix a déjà annoncé que c’était la dernière saison mais l’histoire n’est pas encore terminée.

Plus tôt cette année (29 janvier), Netflix a révélé que Sur mon bloc reviendrait pour une quatrième saison. Cependant, ils ont également laissé échapper que Sur mon bloc la saison 4 serait la dernière saison de la comédie dramatique pour adolescents bien-aimée. En d’autres termes, nous dirions officiellement au revoir à Monse, Ruby, Jamal, Cesar, Jasmine et le reste de nos acteurs préférés pour de bon.

LIRE LA SUITE: On My Block obtient une série dérivée avec un nouveau casting après la saison 4

Bien que Sur mon bloc la saison 5 ne se passe pas, un Sur mon bloc spin-off appelé Freeridge est sur le chemin.

A Sur mon bloc été annulé ?

Y aura-t-il une saison 5 de On My Block ? Netflix confirme la série dérivée. Image : Netflix

Oui. Sur mon bloc a été annulé. Cependant, la semaine dernière (28 septembre), Netflix a confirmé que le Sur mon bloc l’univers serait en expansion avec un spin-off. La ligne de connexion se lit comme suit : « Les histoires de Freeridge continuent dans ce Sur mon bloc spin-off à la suite d’une nouvelle équipe d’amis qui peuvent ou non avoir déclenché une malédiction mortelle pour lancer une aventure inoubliable. »

Les fans peuvent également être assurés que l’original Sur mon bloc équipe sont derrière la nouvelle série. TV Line a confirmé : « Jamie Uyeshiro (Sur mon bloc) et Sur mon bloc les co-créateurs Eddie Gonzalez et Jeremy Haft seront les co-showrunners de la nouvelle série et les producteurs exécutifs aux côtés Sur mon bloc co-créatrice Lauren Iungerich et Jamie Dooner. »

Dans une déclaration commune, l’équipe a déclaré : « Certains des meilleurs commentaires dont nous avons entendu parler Sur mon bloc venaient de fans nous disant qu’ils se sentaient vus et représentés. Alors que nous nous embarquons Freeridge, une émission plus féminine, nous continuerons à investir dans des personnages authentiques qui représentent notre public passionné…. Oh, et il peut y avoir des gnomes. »

Sera le Sur mon bloc le casting apparaît dans Freeridge?

Dans l’état actuel des choses, il a été révélé que Freeridge aura un tout nouveau noyau quatre, mais il n’est actuellement pas clair si l’un des membres de la distribution originale apparaîtra dans la distribution principale ou dans la star invitée de la série. Il n’y a pas non plus de date de sortie officielle pour le moment.

Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂