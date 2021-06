Au-delà des Beatles : 7 grandes chansons de Paul McCartney

Né le 18 juin 1942, il est difficile de parler d’histoire du rock sans les apports de Paul McCartney, qui en plus de 50 ans de carrière musicale nous a captivé par ses rythmes rock n’roll entraînants ou ses ballades puissantes se démarquant de sa jeunesse. avec sa présence éminente dans les Beatles, considéré à ce jour comme l’un des groupes les plus emblématiques de l’histoire de la musique.

Après la séparation du groupe et la fin de la Beatlemania dans les années 1970, Paul McCartney a su rester pertinent après la recherche constante de son propre son et l’expérimentation sur chacun de ses albums solo.

« Peut-être que je suis étonné » (1970)

Appartenant au premier volet de sa trilogie « McCartney », le musicien était à un stade où il cherchait à rester ferme dans sa carrière solo, dédiant une douce litanie romantique à sa femme Linda, remerciant chaque instant passé à ses côtés et le façon dont elle a toujours montré son amour pour lui.

« Un autre jour » (1971)

Comme sur son premier album, Paul McCarney a décidé de jouer de tous les instruments sur ce single fait maison d’une ballade pop entraînante qu’il a composée lors des sessions d’enregistrement de l’album « Let It Be », avec un rythme entraînant qui montrait que le musicien il avait encore le potentiel de continuer après la séparation des Beatles.

« Oncle Albert / Amiral Halsey » (1971)

Paul McCartney s’inspire d’Albert Kendall, son oncle, pour composer une chanson sur un souvenir nostalgique, quelque chose qui a toujours caractérisé sa carrière solo. « Ram », l’album dont est issue cette chanson, a été décrit par des critiques spécialisés comme s’il s’agissait d’une extension de plus du répertoire caractéristique des Beatles, notamment sur leur album « Abbey Road ».

« Mon amour » (1973)

McCarney revient pour présenter l’une de ses ballades romantiques caractéristiques dans le deuxième album studio qu’il a enregistré avec le groupe Wings, comptant sur l’idée extravagante d’enregistrer une chanson avec un orchestre de plus de 50 musiciens entièrement en direct, résultant en une incroyable guitare improvisée. solo de Henry McCullough.

« Vivre et laisser mourir » (1973)

Les fans de la saga James Bond conviendront que chaque nouveau thème musical appartenant à la franchise sert de prélude à l’histoire elle-même, et la chanson qui introduit le film avec Roger Moore est considérée comme l’une des pièces les plus épiques de tous les temps. franchise, passant du drame de son orchestre, au doux rythme funk et culminant comme une ballade soft rock.

« Chansons d’amour stupides » (1975)

La légende raconte que cette chanson surgit lorsque John Lennon fait un commentaire sarcastique sur le fait que McCartney ne savait écrire que des chansons d’amour, alors le musicien, utilisant son esprit vif, a décidé de répondre non pas par des insultes ou de la violence, mais en composant l’un des chansons les plus entraînantes et célébrées de sa carrière, se laissant emporter au rythme d’une mélodie qui défend les « chansons d’amour idiotes ».

« Danse ce soir » (2007)

La chanson est sortie en single coïncidant avec la célébration du 65e anniversaire de McCartney. Avec un rythme de mandoline marqué, le musicien sort une ballade décontractée dans laquelle il invite l’auditeur à quitter son siège et à danser sur la musique. Une chanson idéale à écouter par une froide soirée pluvieuse.