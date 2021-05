Inspiration4: Le premier vol spatial entièrement civil sur SpaceX Dragon

Le vol spatial privé du milliardaire Jared Isaacman devrait quitter la Terre en fin 2021 en tant que première mission spatiale avec équipage sans astronautes professionnels à bord. Le vol orbital de plusieurs jours, baptisé «Inspiration4», a été nommé pour commémorer l’équipage de quatre personnes et leurs «piliers» associés de soutien à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude: leadership, espoir, générosité et prospérité.

À bord du SpaceX Dragon d’équipage capsule baptisée Resilience, Isaacman – un geek de l’espace autoproclamé qui a accumulé plus de 6000 heures de pilotage de divers aéronefs – sera le commandant du vol. Il est accompagné de l’assistante médicale Hayley Arcenaux, de l’ingénieur en données Chris Sembroski et du géoscientifique et spécialiste de la communication scientifique Sian Proctor.

En rapport: Rencontrez l’équipe lauréate du concours d’Inspiration4

Selon le Site Web de la mission Inspiration4 , le véhicule sera en orbite autour de la Terre pendant plusieurs jours, transportant une charge utile scientifique non encore décrite en plus des passagers. Mais les objectifs principaux d’Inspiration4, indique le site, sont de sensibiliser et de mobiliser des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude et de lancer «une nouvelle ère pour les vols spatiaux habités et l’exploration».

Qui est derrière Inspiration4?

Inspiration4 a été affrété par Jared Isaacman, PDG milliardaire et fondateur de Shift4 Payments, une société de traitement des paiements qu’il a fondée à l’âge de 16 ans et qui gère désormais des milliards de transactions chaque année.

« Inspiration4 est la réalisation d’un rêve de toute une vie et une étape vers un avenir dans lequel n’importe qui peut s’aventurer et explorer les étoiles », a déclaré Isaacman dans un déclaration . Il se souvient avoir été à la maternelle à la Wilson Elementary School du New Jersey en train de regarder des livres d’images haute résolution de la navette spatiale, 45secondes.fr précédemment signalé .

«J’ai dit à mon professeur de maternelle que j’irais dans l’espace un jour, et elle a dit qu’elle regarderait», se souvient Isaacman.

Isaacman détient plusieurs records du monde, dont un vol autour du monde de vitesse qui, selon le Service de presse local du New Jersey , a amassé des fonds et fait connaître la Fondation Make-a-Wish. De plus, il a participé à plus de 100 spectacles aériens avec le Black Diamond Jet Team, a rapporté Fil d’affaires . Chacune de ces performances était dédiée à une cause caritative.

Inspiration4 sera en partie motivé par l’effort d’Isaacman pour recueillir plus de 200 millions de dollars pour le St. Jude Children’s Research Hospital, un hôpital de recherche sur le cancer pédiatrique qui ne facture pas les familles des enfants pour leur traitement. Isaacman a promis 100 millions de dollars de sa propre poche.

« J’ai eu beaucoup de chance dans la vie; vous n’arrivez vraiment pas à une position dans laquelle je suis assez chanceux pour être sans que le ballon rebondisse sur votre chemin plusieurs fois », a déclaré Isaacman dans une interview avec 45secondes.fr . « Ces familles [at St. Jude] ont reçu des mains horribles. Ils vivent ce que personne ne devrait jamais avoir à vivre. C’est un immense chagrin d’amour, et le plus triste est que beaucoup de ces enfants ne grandiront pas pour vivre l’une des expériences que j’ai eu la chance de vivre dans la vie. Nous devons juste faire quelque chose à ce sujet. «

Comment l’équipage a-t-il été choisi pour Inspiration4?

Les membres de l’équipage de la mission Inspiration4 (de gauche à droite) Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor et Chris Sembroski posent au Kennedy Space Center en Floride le lundi 29 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Isaacman, qui agira en tant que commandant de la mission, a fait don des trois sièges restants de son vol de quatre personnes pour parrainer St. Jude.

Le premier membre d’équipage à le rejoindre était Hayley Arceneaux, 29 ans, assistante médicale à St. Jude à Memphis qui, enfant, a également reçu un traitement pour le cancer des os de la même organisation. Elle a été choisie pour rejoindre l’équipage par St. Jude, et selon le New York Times deviendra la première personne avec une partie prothétique du corps à aller dans l’espace, car pendant son traitement, elle a reçu des tiges métalliques pour remplacer des parties d’os de sa jambe gauche. Elle sera également l’une des plus jeunes à aller dans l’espace, et la plus jeune américaine à le faire, devançant l’astronaute pionnier. Sally Ride de quelques années seulement.

Arceneaux servira de médecin-conseil pour le vol.

En rapport: Un survivant du cancer des os chez l’enfant rejoint le vol spatial privé Inspiration4 sur la fusée SpaceX

Les deux sièges restants ont été attribués dans deux compétitions différentes.

Chris Sembroski, 41 ans, est un ingénieur en données et un passionné de l’espace de longue date qui a déjà travaillé comme conseiller au Space Camp à Huntsville, en Alabama. Son siège était à gagner lors d’un tirage au sort destiné à soutenir St. Jude, mais alors que Sembroski participait à la compétition, un ami anonyme a en fait gagné. L’ami a ensuite offert le siège à Sembroski, rappelant son grand intérêt pour les vols spatiaux et l’astronomie, 45secondes.fr Signalé précédemment. Sembroski servira de spécialiste de mission, et selon un communiqué de presse « aidera à gérer la charge utile, les expériences scientifiques, les communications avec le contrôle de mission et plus encore. »

Proctor, 51 ans, professeur de géologie et de sciences planétaires et spécialiste de la communication scientifique, a reçu son siège de lauréate du concours Shift4Shop. Le concours a demandé aux participants de créer un site de commerce électronique en utilisant une plate-forme appartenant à la société d’Isaacman, Shift4 Payments. Dans le cadre du concours, Proctor, 51 ans, a également enregistré une vidéo partageant son «histoire entrepreneuriale inspirante» et expliquant pourquoi son entreprise «devrait être élevée au rang des étoiles». Boutique « Space2Inspire » de Proctor a offert des cartes postales et des gravures de son art AfronautSpace, qu’elle utilise pour encourager les conversations sur les femmes de couleur dans l’industrie spatiale.

Longtemps intéressé par les vols spatiaux, Proctor a été finaliste pour la sélection des astronautes de la NASA en 2009 et a participé à quatre missions spatiales analogiques, dont un «Mission Mars» de quatre mois financée par la NASA à l’habitat d’analogue et de simulation d’exploration spatiale d’Hawaï (HI-SEAS).

Proctor sera le pilote de la mission Inspiration4.

Comment l’équipage d’Inspiration4 s’entraînera-t-il pour son voyage dans l’espace?

Le fondateur et PDG de Shift4 Payments, Jared Isaacman, commandera un vol spatial SpaceX Crew Dragon à la fin de 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Alors que les astronautes du gouvernement passent généralement au moins deux ans à se préparer pour un vol de station spatiale, le calendrier de formation d’Inspiration4 est beaucoup plus court. Leur mission est plus courte que la plupart de celles entreprises par des astronautes professionnels (seulement trois jours en orbite, alors que de nombreux séjours sur l’ISS durent maintenant six mois ou plus) et l’équipe n’aura pas besoin de formation aux systèmes de stations spatiales ou aux sorties dans l’espace. Pourtant, Isaacman a déclaré dans un précédent rapport de 45secondes.fr , la formation pour Inspiration4 s’appuiera sur le «programme approuvé par la NASA» pour préparer les nouveaux astronautes pour les vols spatiaux.

En avril, l’équipage d’Inspiration4 a terminé sa première formation sur les centrifugeuses, selon un communiqué de presse . Parmi de nombreux autres essais physiques, cet entraînement vise à préparer les astronautes aux forces gravitationnelles auxquelles ils seront soumis lors du lancement, de la rentrée et d’autres scénarios.

Isaacman prévoit également de poursuivre la tradition de la NASA qui consiste à placer les astronautes dans des environnements isolés et difficiles avant le vol, amenant son équipage dans les montagnes.

« Cela nous mettra tous très mal à l’aise et [in] rapprochés et, espérons-le, dans des conditions enneigées, car je veux vraiment m’assurer que nous nous entendons tous très bien dans ces circonstances ici sur Terre avant de partir ensemble dans l’espace », a-t-il déclaré dans un entretien précédent avec 45secondes.fr.

Comment Inspiration4 arrivera-t-il dans l’espace?

Capsule Crew Dragon de SpaceX. (Crédit d’image: SpaceX)

L’équipage se lancera sur SpaceX Fusée Falcon 9 à l’intérieur d’un Capsule de dragon , le même type de vaisseau spatial utilisé pour piloter les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken à la Station spatiale internationale lors de la première mission privée avec équipage de l’histoire.

La capsule elle-même sera une réutilisation légèrement repensée du Crew Dragon Resilience, l’engin qui a amené les astronautes Crew-1 à la Station spatiale internationale en novembre 2020 dans le cadre de la première mission à part entière avec équipage privé vers l’ISS.

La résilience gagne nouvelle fenêtre en dôme pour des vues à 360 degrés. « Probablement la plupart des » dans l’espace « que vous pourriez ressentir en étant dans un dôme en verre, » tweeté Le fondateur de SpaceX, Elon Musk. La fenêtre remplacera l’équipement qui a permis à la capsule de s’arrimer à la station spatiale sur Crew-1, puisque le vol Inspiration4 restera indépendamment en orbite.

Pourquoi SpaceX?

Le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, célèbre le lancement réussi de la mission SpaceX Crew Dragon Demo-2 au Kennedy Space Center de la NASA en Floride, le 30 mai 2020. (Crédit d’image: Saul Martinez / Getty Images)

Lors de la pesée de ses options de tourisme spatial, Isaacman a déclaré: « Il ne faisait aucun doute que ce serait SpaceX », car Crew Dragon effectue déjà des missions en équipage vers la Station spatiale internationale pour la NASA. «Ils ouvrent la voie», dit-il.

Isaacman a déclaré qu’il était fier de voler sur un SpaceX Crew Dragon pour cette mission, car il pense que la société de Musk « a redynamisé l’intérêt du monde pour l’espace » après la fin de la NASA. navette spatiale programme en 2011. La navette a transporté des centaines d’astronautes dans l’espace entre 1981 et sa retraite en 2011. Après cela, la prochaine mission avec équipage en orbite terrestre lancée depuis les États-Unis était la mission Demo-2 de SpaceX en mai 2020.

Dans un téléconférence annonçant Inspiration4 , Musk a déclaré qu’il pensait que la mission était « une étape importante vers l’accès à l’espace pour tous ».

Isaacman paiera à SpaceX un montant non spécifié pour le vol, mais USA aujourd’hui a émis l’hypothèse d’un coût «facilement d’au moins des dizaines de millions de dollars».

« Au début, les choses coûtent très cher », a noté Musk, « et ce n’est que grâce à des missions comme celle-ci que nous sommes en mesure de réduire les coûts au fil du temps et de rendre l’espace accessible à tous. »

Quels records le vol Inspiration4 établira-t-il?

Chris Sembroski, Hayley Arceneaux, Sian Proctor et Jared Isaacman posent devant leur rampe de lancement SpaceX, Complex 39A, au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride le lundi 29 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

La principale revendication de renommée d’Inspiration4 est d’être la «première mission entièrement civile au monde dans l’espace», selon le site Web de la mission. Qu’est-ce que ça veut dire?

Aucun des quatre participants n’est un astronaute professionnel. Dans le passé, la plupart des voyageurs de l’espace étaient des civils ou des militaires formés et employés par le gouvernement. De plus, certains touristes se sont également rendus dans l’espace, mais uniquement sous la supervision de professionnels associés à une agence gouvernementale comme la NASA ou ses homologues européens, russes ou japonais, ESA , Roscosmos et JAXA . L’équipage d’Inspiration4 recevra une formation d’astronaute commercial et deviendra la première personne à effectuer un vol spatial sans surveillance directe d’une agence gouvernementale.