Rust Armorer et Alec Baldwin répondent aux accusations criminelles :  » erreur judiciaire « 

Des accusations criminelles ont été officiellement déposées en lien avec la fusillade mortelle sur le tournage de Rouiller en 2021. Alec Baldwin, qui servait de producteur sur le film en plus de sa vedette principale, s’était préparé à tourner une scène avec une arme à feu que le réalisateur adjoint David Halls lui avait dit être un « pistolet froid », suggérant qu’il était chargé à blanc. Quelques instants plus tard, l’arme a tiré une balle réelle qui a blessé le réalisateur Joel Souza et tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins.





Jeudi, il a été annoncé que plusieurs membres de la production, dont Baldwin, étaient inculpés au pénal. Pour sa part, Halls a accepté un accord de plaidoyer pour son accusation d’utilisation négligente d’une arme mortelle ; il sera condamné à une peine avec sursis assortie de six mois de probation. Pendant ce temps, Baldwin a été accusé de deux chefs d’homicide involontaire, tout comme Rouiller l’armurier Hannah Gutierrez-Reed. Tous deux ont depuis publié des déclarations concernant les accusations par l’intermédiaire de leurs avocats.

« Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire », a déclaré l’avocat de Baldwin, Luke Nikas, par Deadline. « M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans le pistolet – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec qui il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces accusations et nous gagnerons. »

Une déclaration distincte de l’avocat de Gutierrez-Reed, Jason Bowles, critique l’enquête tout en exprimant la conviction que le jury aura une meilleure compréhension de « l’ensemble des faits » lorsque l’affaire sera jugée.

« Hannah est, et a toujours été, très émue et triste à propos de cet accident tragique. Mais elle n’a pas commis d’homicide involontaire », a déclaré Bowles. « Ces accusations sont le résultat d’une enquête très viciée et d’une compréhension inexacte de tous les faits. Nous avons l’intention de révéler toute la vérité et pensons qu’Hannah sera exonérée d’actes répréhensibles par un jury. »





Alec Baldwin prévoyait de terminer le tournage de Rust

Le procureur spécial Andrea Reeb a déclaré que les accusations intervenaient après que leur enquête eut déterminé « un schéma de mépris criminel pour la sécurité » sur le tournage de Rouiller. Reeb souligne que si Baldwin, Gutierrez-Reed et Halls avaient « fait leur travail » correctement en termes de sécurité des armes à feu, alors Hutchins serait toujours en vie aujourd’hui. Une nouvelle déclaration publiée par la famille Hutchins par l’intermédiaire de son avocat, Brian J. Panish, note le soutien de la famille à la décision.

« Nous tenons à remercier le shérif de Santa Fe et le procureur de district pour avoir conclu leur enquête approfondie et déterminé que des accusations d’homicide involontaire sont justifiées pour le meurtre de Halyna Hutchins avec un mépris conscient pour la vie humaine », indique cette déclaration. « Notre enquête indépendante soutient également que les accusations sont justifiées. C’est un réconfort pour la famille qu’au Nouveau-Mexique, personne n’est au-dessus de la loi. Nous soutenons les accusations, coopérerons pleinement avec cette poursuite et espérons ardemment que le système judiciaire fonctionnera pour protéger le public et tenir pour responsables ceux qui enfreignent la loi.

Cela fait suite au veuf de Hutchins, Matthew Hutchins, a réglé son procès pour mort injustifiée intenté contre Baldwin et d’autres personnes impliquées dans le film. Il a été rapporté en octobre qu’il était prévu de reprendre le tournage Rouiller en l’honneur de Hutchins et que Matthew avait rejoint le film en tant que producteur exécutif. À l’époque, il a également publié une déclaration notant que le projet avait sa bénédiction et qu’il n’était pas intéressé à blâmer Baldwin ou qui que ce soit d’autre.

« Je n’ai aucun intérêt à m’engager dans des récriminations ou à blâmer (les producteurs ou M. Baldwin) », a-t-il déclaré. « Nous pensons tous que la mort de Halyna était un terrible accident. Je suis reconnaissant que les producteurs et la communauté du divertissement se soient réunis pour rendre hommage au dernier travail de Halyna. »

Il a été noté à l’époque que l’objectif était de reprendre le tournage d’ici janvier 2023, mais l’état actuel du projet, comme la manière dont ces charges affecteront la production prévue, est inconnu.