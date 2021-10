La star des sopranos a eu une réaction furieuse à la mort de son personnage

Bien sûr, jouer dans une émission sur un groupe de truands violents et sans cœur doit être le risque professionnel ultime pour les comédiens, qui pourraient facilement se retrouver tués plus rapidement qu’ils ne peuvent dire « Tony Soprano »… tout ça parce que leur personnage regardait Silvio Dante dans le mauvais sens.

Curley a récemment organisé une session Ask Me Anything sur Reddit, où il a expliqué aux fans comment il avait rencontré 95% des acteurs et travaillé dans les studios Silvercup et sur place dans le NJ. [New Jersey]’.