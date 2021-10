Netflix ouvre une boutique pop-up Squid Game où les fans peuvent jouer aux jeux

Une expérience pop-up Squid Game est apparue à Paris les 2 et 3 octobre.

Cette Jeu de calmar le règne ne lâchera tout simplement pas. Alors que le K-drama devrait devenir la série Netflix la plus regardée de tous les temps, les fans du monde entier ne peuvent toujours pas en avoir assez.

Maintenant, il ressemble Jeu de calmar des expériences pop-up commencent à apparaître dans les villes du monde entier. Ce week-end (2 et 3 octobre), un pop-up store a fait son apparition à Paris invitant les fans de la série Netflix à participer gratuitement à leur propre version des jeux. Moins le meurtre, bien sûr.

Dans un tweet partagé par Netflix France le vendredi 1er octobre, des photos de l’expérience Squid Game ont été dévoilées aux côtés des dates et du lieu du pop-up.

Paris’ Jeu de calmar le pop-up, qui n’a été ouvert que deux jours les 2 et 3 octobre, a évidemment été un énorme succès auprès des fans français car les files d’attente pour entrer à l’intérieur étaient absolument énorme. (Une bagarre aurait également éclaté à l’extérieur du magasin à un moment donné.)

Les vidéos du pop-up sont depuis devenues virales sur TikTok, avec des gens partageant ce qui se passe une fois que vous êtes entré dans le magasin. Dans une vidéo, l’utilisateur @alexgoyaa montre le « Player 456 » en leur donnant une carte de jeu, avant de se rendre dans « l’arène » pour jouer à quelques jeux.

Les invités sont ensuite invités à jouer à un jeu de Ddakji avec les tuiles rouges et bleues avant d’être conduits en bas par un ouvrier vêtu d’une combinaison rouge et d’un masque jusqu’à la tristement célèbre aire de jeux où ils tentent de relever le défi en nid d’abeille. (Bonne chance si vous vous retrouvez avec le cookie parapluie.)

D’autres jeux tels que Red Light, Green Light, Tug of War et les billes ne sont malheureusement pas inclus. Pour des raisons évidentes, les tremplins en verre trempé non plus.

Netflix n’a pas encore confirmé si d’autres Jeu de calmar des pop-ups apparaîtront dans d’autres villes du monde. Mais vu que la popularité de l’émission ne fait que grandir, les fans devraient garder un œil sur le compte Twitter Netflix de leur pays pour les mises à jour et plus d’informations sur les lieux et les dates possibles.

EN SAVOIR PLUS SUR LE SQUID GAME :

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂