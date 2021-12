Werewolf by NIght rapporte un indice sur les débuts de Nina Price dans le spécial Disney + Halloween de Marvel

Werewolf by Night est l’un des personnages qui, selon les rumeurs, rejoindrait le MCU depuis des années, et 2022 pourrait l’amener, lui et de la compagnie, à Halloween.

L’univers cinématographique Marvel s’est déjà étendu bien au-delà des attentes fixées par des gens comme Iron Man, Thor et même réunion de justiciers il y a une décennie, mais les récentes révélations de certains des coins les plus sombres à venir dans le plus grand récit en cours du cinéma ont prouvé qu’il y avait encore beaucoup plus à donner pour Marvel Studios. L’un des nombreux projets à venir en 2022 est un spécial Halloween sans titre qui présentera la première apparition de MCU de Loup-garou de nuit, et bien qu’il ait été rapporté que Gael Garcia Bernal jouerait le personnage, il n’y a eu qu’une poignée d’autres informations sur le projet. Selon un nouveau rapport de The Illuminerdi, nous avons maintenant une meilleure idée de l’apparence de la spéciale.

Le rapport suggère que Bernal jouera Jack Russell dans la série, la première incarnation du personnage dans les bandes dessinées. Il est également laissé entendre que Nina Price/Vampire by Night, qui est la nièce de Russell et une hybride vampire/loup-garou, pourrait également faire ses débuts dans la même spéciale. Bien que l’inclusion de Nina Price puisse être une possibilité, le rapport de Bernal jouant la version Jack Russell de Werewolf by Night est en contradiction directe avec les rapports et la documentation précédents suggérant que ce serait en fait le personnage de Jake Gomez qui serait utilisé dans la série .

Gomez a été répertorié comme apparaissant dans la série dans des documents liés à la production, bien qu’aucun des deux personnages n’ait été officiellement confirmé par Marvel. Alors que Jack Russell est l’itération la plus connue du lycanthrope, Gomez continuerait à mettre en avant la diversité que Marvel Studios tente de mettre en évidence et conviendrait mieux à Bernal dans le rôle principal. Alors, où cela laisse-t-il les rumeurs de l’introduction de Nina Price?





Eh bien, nous savons déjà que le MCU apporte des modifications et des ajustements aux personnages au fur et à mesure qu’ils en ont besoin, il ne faudrait donc pas grand-chose pour lier Price à Jake Gomez d’une manière ou d’une autre. Dans les bandes dessinées, Price vient de la même lignée maudite que Jack Russell, mais en plus d’avoir la capacité de se transformer en loup-garou, elle a également été attaquée par un vampire, ce qui signifie que sa malédiction particulière a été modifiée, la laissant humaine le jour, un vampire la nuit et un loup-garou quand la lune est pleine.

La phase 5 de Marvel semblant se diriger vers un territoire plus sombre et plus surnaturel, l’arrivée de Vampire by Night cadrerait certainement avec certains des autres plans à venir. Nous savons déjà que Lame va amener des vampires au MCU, mais sa première apparition à l’écran pourrait être précédée de celle de Nina Price. D’autres personnages plus sombres à venir dans le MCU dans un proche avenir sont Chevalier de la lune, et aussi Black Knight, qui est l’alter ego humain déjà fait sa première apparition dans Éternels cette année. Considérant Loup-garou de nuit a accueilli les débuts de Chevalier de la lune dans les bandes dessinées, il sera intéressant de voir si les deux se croisent lorsqu’ils sortiront tous les deux en 2022.









