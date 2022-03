« Week-end en Croatie »: le film Netflix à ne pas manquer ce week-end

NETFLIX

Le film a plusieurs condiments comme le mystère, la mort et l’enquête. De quoi parle le film avec Leighton Meester ?

© Imbd‘Week-end en Croatie’, nouveau film sur Netflix

‘Week-end en Croatie’ est l’un des films mettant en vedette Leighton Meester qui a frappé les écrans Netflix ces jours-ci. L’actrice s’est démarquée dans ‘Gossip Girl’ en tant que meilleure amie de Serena van der Woodsen (Blake Lively). Cependant, nous la verrons maintenant dans une autre intrigue qui promet de voler à nouveau le cœur du public.

De Spoiler nous vous disons qu’il abordera cette histoire qui a des assaisonnements de suspense, de mystère et de recherche de la vérité d’un fait qui n’est pas hors de la réalité. D’autre part, il aura des similitudes avec le film ‘Relentless Search’.

De quoi parle le film ‘Week-end en Croatie’ ?

Le film se concentrera sur deux amis qui décident de passer un week-end loin de la routine familiale et professionnelle, bien que tout se termine de la manière la moins attendue. L’escapade se complique lorsque Kate disparaît et qu’elle se réveille dans une pièce en désordre sans savoir que trop de choses se sont passées la nuit précédente.

Lorsqu’elle est contactée par les autorités policières, c’est pour lui annoncer que son amie est décédée. Au fur et à mesure du film, elle sera accusée du meurtre et tentera le plus possible de faire éclater la vérité. Sans avoir quelqu’un à qui faire confiance, Beth parcourt les rues croates à la recherche de clarifications sur ce qui s’est passé avec sa meilleure amie.

Seulement pour se rendre compte que rien n’est ce qu’il semble et que les rebondissements sont à l’ordre du jour. Le film est basé sur le roman The Weekend Away de Sarah Alderson, qui écrit également le scénario.

Qui fait partie du casting ?

En plus des deux actrices principales, Leighton Meester et Christina Wolfe (connue pour être Julia Pennyworth dans Batwoman), est également composée de Luke Norris (Poldark), Ziad Bakri et Amar Bukvic.

