Kimetsu no Yaiba change d’horaire : quand et à quelle heure voir l’épisode 4 de l’Arc Red Light District

L’animé de Kimetsu no yaiba est revenu avec tout le 5 décembre avec la première de l’adaptation de Arche du quartier rouge ou Arche du quartier des divertissements, le huitième du manga et l’un des préférés des lecteurs. Les fans ont déjà vu les trois premiers épisodes, empreints de mystère, et attendent désormais Chapitre 4, qui aura une modification dans son calendrier. Regardez à quelle heure vous pouvez le voir!

Après les événements de Arc de train à l’infini, les protagonistes de l’histoire ont rejoint Tengen uzui, Pilar del Sonido, pour aller dans le quartier rouge de Yoshiwara, un endroit idéal pour les démons en raison de la vie nocturne qui s’y déroule. La Hashira avoue qu’une partie de son plan était que ses femmes s’infiltrent dans les maisons des femmes, mais on ne sait rien de Hinatsuru, Suma et Makio, alors maintenant ils doivent les trouver.

« Qu’es-tu? », le troisième épisode du nouvel Arc s’appelait, où Inosuke réaliser que Makio est dans la maison Ogimoto kidnappé par un démon et entreprend sa recherche, mais ils finissent par s’échapper. Pour sa part, Zenitsu Dans sa maison, il rencontre le méchant en question, mais les choses ne se terminent pas bien pour lui après avoir défendu l’une des filles du lieu et reçoit une raclée qui le laisse inconscient.

Quelques minutes plus tard, il est révélé que nous sommes en présence de Daki, le Sixième Croissant de Lune, qui selon Muzan Kibutsuji enterré sept piliers. Tanjiro Il a pris soin d’indiquer clairement sa capacité de travail, mais à la fin il dit que dans son quartier il sent l’impureté des démons. Une scène post-générique montre Zenitsu se réveille après le coup, mais quelques secondes avant la fin, l’antagoniste réapparaît pour le kidnapper et l’épisode se termine..

+ Quand est-ce que l’épisode 4 de Kimetsu no Yaiba: Red Light District Arc sort en avant-première ?

Le quatrième épisode de Arche du quartier rouge ou Arche du quartier des divertissements Il sera présenté en première au Japon et dans le reste du monde ce dimanche 26 décembre.

+ Comment regarder l’épisode 4 de Kimetsu no Yaiba : Red Light District Arc ?

Si vous êtes un utilisateur Premium du service de streaming Croquant, vous pouvez profiter de la première du nouveau chapitre de Kimetsu no Yaiba une heure après sa diffusion locale. En revanche, si vous avez un compte gratuit, vous devrez attendre une semaine pour pouvoir le voir avec ses sous-titres. Lundi dernier, il a été signalé qu’il y aurait un changement dans son horaire qui n’aura que 15 minutes de retard.

+ À quelle heure débute l’épisode 4 de Kimetsu no Yaiba : Red Light District Arc ?

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 11:00 heures

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 12:00 heures

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 13:00 heures

Espagne: 17:00 heures

