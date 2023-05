Halle Berry partage un doux moment avec Halle Bailey de la Petite Sirène sur l’origine de son nom

Scrapcooking Coffret pour enfants pâtisserie Dinosaure Scrapcooking

Le coffret pour enfant pâtisserie Dinosaure fera des bambins de vrais petits pâtissiers en herbe : une spatule et un fouet adaptés à la taille de leurs mains permettront de réaliser une multitude de recettes pour partager un moment convivial entre adultes et enfants. Recréez tout l’univers des dinosaures grâce au moule et à l’emporte-pièce en forme de Tyrannosaure pour des biscuits et des gâteaux originaux qui émerveilleront petits et grands Tous les ustensiles du coffret d'ustensiles dinosaures sont faits en silicone apte au contact alimentaire, le moule n’aura donc à être graissé qu’à la première utilisation, ensuite le démoulage pourra se faire sans matières grasses pour une cuisine plus saine. Ce moule peut être mis au four traditionnel ou micro-ondes jusqu’à 230°C et au congélateur jusqu’à -20°C et passe au lave-vaisselle pour un nettoyage simplifié. Préférez laver les autres ustensiles à la main pour ne pas les abîmer. Le silicone empêchera vos enfants de se blesser avec les ustensiles, mais faites attention à ne pas les mettre sur une source de chaleur ou passer un ustensile coupant sur la surface. Découvrez toute la gamme Scrapcooking.