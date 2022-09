Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty DLC : date de sortie et actualités

Après une sortie quelque peu controversée en décembre 2020, et un grand nombre de mises à jour pour corriger des bugs et améliorer les performances du jeu, la première extension pour »Cyberpunk 2077 »intitulé »Phantom Liberty » vient d’avoir son premier aperçu. Dans une nouvelle bande-annonce, nous pouvons voir les nouveaux lieux et personnages du DLC, ainsi que le retour de Keanu Reeves comme Johnny Silverhand.

La nouvelle a été partagée via la chaîne Twitch du producteur CD Project Rouge, où tout le contenu de la prochaine mise à jour a été présenté en détail. La ville du jeu, Night City, proposera de nouveaux emplacements à explorer pour les joueurs, se présentant comme les «nouveaux États-Unis d’Amérique».

La bande-annonce s’est terminée en confirmant la date de sortie de 2023 annoncée précédemment pour l’extension. En dehors des images présentées dans cette nouvelle bande-annonce, peu de détails supplémentaires sur l’histoire de l’extension ont été révélés, qui sont actuellement gardés secrets.

Parallèlement à l’annonce de l’extension »Phantom Liberty », la mise à jour 1.6 a été publiée, apportant de nombreux changements que les fans réclamaient depuis longtemps. Maintenant, vous pouvez transformer certains cosmétiques en d’autres pour pouvoir modifier le style de votre personnage. La mise à jour comprend également d’autres mini-jeux comme une course de cafards et le mode photo tant attendu.

La nouvelle mise à jour s’appelle « Edgerunners Update » en lien avec la prochaine série Netflix de 10 épisodes »Cyberpunk : Edgerunners » du célèbre studio d’anime Trigger qui sortira la semaine prochaine. La mise à jour comprend également des éléments de la série que les joueurs peuvent débloquer et ajouter à leur arsenal.

Il a également été révélé que la mise à jour 1.6 sera la version finale de « Cyberpunk 2077 » à venir sur les consoles de nouvelle génération comme Xbox série X/S, PlayStation 5 et l’adaptation pour PC. »Phantom Liberty » sortira en 2023, tandis que l’anime »Cyberpunk: Edgerunners » sortira en exclusivité sur Netflix le 13 septembre