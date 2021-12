Harry Potter : qu’est-il arrivé à ces 5 acteurs après avoir fait partie du film ?

La saga de Harry Potter était l’un des romans les plus réussis de JK Rowling puisqu’ils ont piégé des milliers de fans dans le monde de tous âges. Il y a quelque temps, c’était la réunion de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.

Bien que l’école Howarts ait eu d’autres acteurs comme Cédric Diggory, Luna Lovegood, Neville Londubat, Ginny WeasleyLa question qui se pose maintenant est, qu’est-il arrivé à ces acteurs après avoir fait ce succès ? Ensuite, vous verrez ce qui est arrivé à leur vie.

Robert Pattinson (Cédric Diggory)

De tous les sorciers d’Howarts, Robert Pattinson Il est l’un des plus connus après sa participation à la saga. Joué Cédric Diggory, le champion de Poufsouffle tué par Voldemort en Harry Potter et la coupe de feu.

Plus tard, je jouerais la vedette crépuscule en donnant vie au vampire Edward. À partir de ce moment, Pattinson Il n’a cessé d’être présent sur les écrans de cinéma. Il n’y a pas si longtemps, le célèbre Tenet de Christopher Nolan était aux côtés de John David Washington.

Evanna Lynch (Luna Lovegood)

Evanna lyncher était dans le cinquième volet de la saga de Harry Potter où il a donné vie au mystérieux et spirituel Luna Lovegood. La carrière artistique de Lynch est calme à partir de 2011 du fait qu’il fait partie de courts métrages : le drame My name is Emily, dans lequel il tient un rôle principal, et les comédies GBF et Madness in the Method.

Freddie Stroma (Cormac McLaggen)

Freddie stroma joué le joueur de Gryffondor Quidditch Cormac McLaggen dans les trois derniers versements. Après avoir été présent dans la saga, Stroma Il a fait partie d’autres comédies musicales telles que The Hit Girls, Pitching the note: encore plus haut ou The Inbetweeners 2.

Plus à ce jour, il faisait partie de la sixième saison de Game of Thrones, où il a continué le pauvre Dickon Tarly, et maintenant il a fait quelques chapitres de The Bridgertons.

Katie Leung (Cho Chang)

Katie Leung il a été Cho chang, le premier couple Harry Potter dans le cinquième film. Plus tard, sa carrière artistique s’est poursuivie mais davantage à la télévision. L’actrice a réalisé quelques personnages dans ‘Un enfant ‘, ‘ Chimerica ‘ ou ‘ Annika ‘.

D’autre part, il faisait partie du casting de l’incroyable série Arcane, le nouveau strip contextualisé dans l’univers du célèbre jeu League of Legends.

Tom Felton (Drago Malefoy)

Tom feutre était l’éternel rival de Harry Potter pendant la saga magique. Après avoir fait partie du succès, il a poursuivi sa carrière d’acteur en ayant des projets et des seconds rôles. Concernant les séries, il a fait partie de « Flash » et « Premier meurtre ».

Sur grand écran, il est apparu dans différents films tels que le thriller ‘Message du roi’, l’épopée ‘Risen’, et, par, aux côtés d’Andy Serkis dans ‘Rise of the Planet of the Apes’. Actuellement, elle a joué dans la comédie fantastique Kangaroo’s Advice for Hunting Monsters dans Netflix.

