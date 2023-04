Qui est qui dans l’action en direct de Lilo et Stitch: acteurs confirmés, annulés et rumeurs

Disney

Au milieu des polémiques, des rumeurs et même des limogeages, voilà ce que l’on sait du casting du live action de Lilo et Stitch.

© Sydney Agudong (à gauche) et IMDB (à droite)L’actrice Sydney Agudong donnerait vie à Nani, la soeur de Lilo

Petit à petit, on a su qui était le actrices et comédiens qui donneront vie au live action de Lilo & Stitchcertains avec des réactions positives et d’autres loin de la satisfaction du public, même avec des rapports de licenciements et ici, nous vous disons ce que l’on sait sur le casting et qui est qui.

L’histoire de 2002 suit une fille d’Hawaï, qui vit seule avec sa sœur aînée et trouve une extension de son « Ohana » (famille) avec Stitch, une expérience extraterrestre qui, sous sa forme humaine, semble être un chien.

+ Casting Live Action de Lilo et Stitch, qui vient et qui est viré ?

Maia Kealoha : Lilo. Il s’agit d’une actrice hawaïenne de six ans qui jouera le rôle de Lilo Pelakai, la jeune femme audacieuse qui vit avec sa sœur aînée à Kaua’i. Ce serait les débuts de la petite actrice.

Sydney Agudong : Nani, la sœur aînée de Lilo. La décision de Disney de l’inclure a été controversée, car beaucoup ont souligné que l’actrice était plus blanche que le personnage animé, ce qu’ils n’aimaient pas, dénonçant le « colorisme » et le manque de représentation. De son côté, Sydney est une actrice de 19 ans et est également chanteuse.

Chris Sanders : Point. L’acteur qui a donné vie à l’expérience 626 revient à son personnage pour la version live de l’histoire. Il est le seul acteur à revenir et a en fait conçu le film original et co-écrit et co-réalisé le film d’animation.. Il a également été chargé de Comment entraîner son dragon et Les Croods.

quoiKahiau Machado ou Kaipo Dudoit comme David Kawena? D’abord, il a été dit que Machado jouerait David, le petit ami de Nani, cependantl’acteur et ancien athlète universitaire a été licencié, selon des informations, après avoir été découvert en train de faire des insultes raciales sur les réseaux sociaux. D’accord avec Le journaliste hollywoodien, Machado a été remplacé par Kaipo Dudoit,

Zach Galifianakis : Pleakley. Ce casting n’est pas confirmé, mais on suppose que Zach (Que s’est-il passé hier) jouer à l’agent extraterrestre Pleakley, qui cherche à arrêter l’expérience 626 avec l’aide de son partenaire et supérieur, Jumba. SOITD’autres rapports suggèrent qu’il donnera vie à Jumba.

Courtney B. Vance : Cobra Bulles. C’est un ancien agent de la CIA. Vance a remporté des Emmy Awards et est connu pour histoire de crime américain, 61e rue. Cependant, Il y a une rumeur selon laquelle Cobra Bubbles pourrait être joué par l’actrice Jolene Purdyqui jouerait une version alternative de l’assistante sociale qui porterait le nom de Mme Kekoa. Purdy a travaillé sur Le Lotus Blanc, WandaVision et Orange est le nouveau noir.

Billy Magnussen: Il n’a pas été divulgué quel serait le rôle de l’acteur qui a participé à des projets tels que Pas le temps de mourir, Soirée jeu, Comme le monde tourne et aladdin.

Disney a adapté plusieurs films d’animation à l’action réelle, tels que La belle et la Bête, aladdin et plus récemment La petite Sirène et Peter Pan et Wendy.

