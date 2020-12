London On Da Track exprime qu’il manque Summer Walker avec un commentaire épinglé

Une allusion subtile qu’il voudra peut-être le chanteur à ses côtés.

Leur relation récurrente reste un sujet brûlant alors que les maquillages des ruptures de London On Da Track et Summer Walker se déroulent en temps réel sur les réseaux sociaux. Les deux artistes ont fait étalage de leur romance tout au long de l’année, et leurs messages amoureux étaient assez doux pour donner des cavités aux téléspectateurs. Cependant, alors que leurs hauts étaient remplis de doux rien, leurs bas désordonnés étaient dignes de mention. La future mère Summer Walker a récemment révélé qu’elle était enceinte de l’enfant de Londres et que ce qui était censé être un moment de détente alors qu’elle se préparait à l’accouchement de son premier-né dévoilé sur son histoire Instagram il y a des semaines. Même ainsi, Londres a refusé de dire quoi que ce soit de négatif à propos de Summer, ou de l’une des mères de ses enfants d’ailleurs, et il n’a pas fallu longtemps aux détectives Internet pour rassembler des photos montrant que le couple partageait à nouveau le même espace. Bien qu’ils gardent le statut de leur relation privée, Londres a peut-être laissé entendre qu’il voulait le chanteur à ses côtés. Sur Instagram, Londres a publié une photo de lui-même à bord d’un jet privé. «Riding solo home», écrivit-il dans la légende avec un visage triste. Un fan a commenté: « Si vous manquez l’été, dites-le. » Il n’a pas répondu directement au message, mais il l’a épinglé pour qu’il reste en haut de sa section de commentaires. Découvrez ci-dessous le trajet en avion solo-dolo de Londres.