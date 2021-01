Le mari de LeToya Luckett: qui est Tommicus Walker?

Elle était autrefois chanteuse pour Destiny’s Child, soutenant nul autre que le légendaire Beyonce.

Mais, aujourd’hui, LeToya Luckett est une actrice à succès avec un rôle principal dans l’émission à succès OWN, Feuille verte.

Mais un rapport récent suggère que le deuxième mari de Luckett lui a été infidèle. Ce sont, bien entendu, des accusations très graves – auxquelles il a répondu, sans surprise peut-être, assez rapidement.

Et maintenant, à peine trois mois après que LeToya a donné naissance au deuxième enfant du couple, elle et son mari de plus de trois ans ont appelé à démissionner.

Continuez à lire pour tous les détails juteux de leur relation.

Tommicus Walker est un entrepreneur de Dallas.

Tommicus Walker est un entrepreneur originaire de Dallas, au Texas.

Luckett l’a rencontré quand son amie, Nikki Chu, les a installés – Walker est le frère du petit ami de Chu.

Les deux hommes se sont entendus instantanément et lors de leur premier rendez-vous, Walker s’est envolé pour Los Angeles avec sa fille, Madison, qu’il a issue d’une relation précédente, afin qu’ils puissent se rencontrer correctement. Il lui a proposé lors d’une fête d’anniversaire surprise qu’elle a organisé pour lui.

Luckett et Walker ont deux enfants ensemble.

Bien que Luckett n’ait jamais été mère auparavant, Walker a un enfant nommé Madison issu d’une relation précédente.

Luckett n’a été que brièvement mariée à son premier mari, mais il n’a pas fallu longtemps après que Walker ait proposé au couple de s’installer dans la vie conjugale, et ils ont une jeune fille nommée Gianna, née le 4 janvier 2019.

Elle a annoncé sa grossesse avec leur deuxième enfant, un garçon, en mars 2020, et a accouché en septembre 2020. Le couple a nommé leur fils Tysun Wolf.

Walker et Luckett ont connu une période difficile.

Luckett et Walker – qui jouent dans la série à succès VH1, Amis et famille – a récemment traversé une période difficile.

Walker avait affaire à la mort de sa mère, Ma Ruby, et Luckett lui a suggéré de suivre des conseils. Mais Luckett a également déclaré que Walker ne pouvait pas gérer la mort de sa mère de manière appropriée et, par conséquent, elle a dit qu’il était « à court de patience » avec elle.

Peu de temps après que Walker soit revenu de la séance de conseil, il a brusquement quitté Los Angeles pour retourner à Dallas, affirmant qu’il voulait voir sa fille, Madison.

Tout cela a été montré dans un épisode de Amis et famille, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus.

Tommicus Walker a-t-il trompé LeToya Luckett?

Dans un article qui a depuis été supprimé, mais que vous pouvez voir ici, La chambre de l’ombre a affirmé qu’une femme s’était manifestée en affirmant qu’elle avait eu une liaison avec Tommicus Walker.

Cette femme, qui n’a pas été nommée, aurait eu la preuve qu’elle et Walker avaient été intimes sous la forme de «sex tape».

La sex tape, qui aurait été vérifiée par La chambre de l’ombre, semblait légitime et présentait un homme avec le même tatouage que Walker en l’honneur de sa défunte mère.

Walker a répondu aux allégations de tricherie.

Presque immédiatement, Walker s’est tourné vers Instagram pour répondre aux allégations.

Bien qu’il n’ait pas carrément nié avoir triché sur Luckett, il a affirmé que «le diable était occupé» et «ne gagnera pas».

Il a également demandé à ses partisans de « prier pour » Luckett et a espéré qu’elle n’allait pas dans le travail avant terme sur ces allégations. Vous pouvez consulter le post ci-dessous.

Luckett et Walker ont annoncé sa fermeture en janvier 2021.

Un peu plus de trois mois après que Luckett a donné naissance au deuxième enfant du couple, l’ancienne chanteuse de Destiny’s Child s’est rendue sur Instagram pour annoncer qu’elle et Walker avaient arrêté.

«Après un examen très priant, Tommicus et moi avons décidé de divorcer», a écrit Luckett dans un message le 11 janvier.

«C’est mon désir le plus profond pour nous d’être des coparents aimants et de maintenir un environnement paisible par respect pour nos enfants. Veuillez comprendre notre besoin d’intimité. Merci d’avance pour vos prières, votre soutien et votre espace pour guérir alors que nous traversons ce défi. temps », a-t-elle ajouté.

Walker a également annoncé la scission sur son Instagram, en écrivant: «Nous restons attachés à notre famille en tant que coparents et nous vous demandons de respecter notre vie privée et la sécurité de nos enfants en ce moment. Nous restons volontiers engagés en tant qu’amis attentionnés avec de grands l’amour et le respect l’un pour l’autre. «

Bernadette Giacomazzo est un éditeur, écrivain, publiciste et photographe dont le travail est apparu dans Teen Vogue, People, Us Weekly, The Source, XXL, HipHopDX, The Los Angeles Times, The New York Post, BET.com, etc.