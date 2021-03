The Knocks sort la couverture de ‘Bitter Sweet Symphony’

Laugar Brewery Laugar The Sweet, The Bitter The Spiced - Bouteilles De Bière 33 Cl - Laugar Brewery - Saveur Bière

The Sweet, The Bitter amp; The Spiced de la brasserie espagnole Laugar est un mexican stout vieilli en fût et brassé avec du piment chipotle, du lactose, du café d’Éthiopie, du cacao tanzanien et de la cannelle. C'est une bière à la robe noire et à la fine mousse beige, qui dévoile des arômes de café, de