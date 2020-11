Wedding Crashers 2 pourparlers confirmés par Vince Vaughn

En 2005, Vince Vaughn et Owen Wilson se sont associés au cinéaste David Dobkin pour faire Crashers de mariage, le film que les critiques considèrent toujours comme un point culminant de carrière pour les deux acteurs. Depuis lors, les fans réclament une suite à la comédie romantique à succès culte. Dans une interview avec Entertainment Tonight, Vaughn a confirmé que des pourparlers sont officiellement en cours pour Mariage Crashers 2.

« Owen [Wilson] et moi et le directeur de Crashers avons discuté pour la première fois sérieusement [about] une suite de ce film. Il y a donc eu une idée assez bonne. Nous en parlons donc au début. «

Crashers de mariage a raconté l’histoire de John Beckwith et Jeremy Gray, deux médiateurs du divorce de Washington DC qui ont l’habitude de se marier avec des femmes et d’avoir des relations sexuelles avec elles. Au cours d’une de ces fêtes, le duo se rapproche de manière inattendue de la famille qui a organisé la fête et est invité à une escapade d’un week-end dans son complexe familial.

Contre leur meilleur jugement, John et Jeremy assistent à l’escapade et commencent à s’impliquer émotionnellement avec les femmes avec lesquelles ils avaient initialement l’intention de passer une nuit. Alors que John commence à tomber amoureux, son amitié avec Jeremy et leur philosophie de mariage est mise à l’épreuve.

À la fin du film, John et Jeremy ont finalement abandonné leur style de vie hédoniste et s’installent avec des partenaires de longue date, mais alors qu’ils discutent d’assister à une fête en quatuor, il est clair que les aventures de John et Jeremy sont loin d’être terminées. , laissant la porte ouverte pour une suite. Plus tôt cette année, Vince Vaughn avait jeté un éclairage supplémentaire sur les Crashers de mariage la suite prendrait les personnages.

« David Dobkin avait une très bonne idée qui est contemporaine. Je ne suis jamais allé faire une suite à beaucoup de ces films à l’époque parce que j’avais l’impression que nous étions juste à la poursuite du succès. Mais ce que j’aime dans la situation potentielle de Crashers, c’est [that] il y a quelque chose de ce moment qui se sent vraiment bien … beaucoup de ces comédies, même quelque chose comme Wedding Crashers, vous enquêtez en quelque sorte sur des choses que je pense être réelles dans nos vies, mais la comédie est un engagement excessif envers le absurde. »

Alors que Vaughn et Wilson font partie du puzzle, la décision réelle de faire une suite appartient à Dobkin, qui a ses propres idées pour le scénario qui Mariage Crashers 2 impliquerait. En 2014, Dobkin avait publié sur Quora une idée qu’il avait pour la suite qui impliquait Daniel Craig dans un speedo.

« Wedding Crashers est sorti à un moment où les gens ne faisaient pas beaucoup de suites. Nous avons trouvé une bonne prise. Vince, Owen et moi nous sommes assis un jour chez Owen et avons cassé l’histoire. C’était vraiment très drôle. Nous voulions que Daniel Craig soit le crasher ultime du mariage, avec son corps sexy et son speedo, et les deux gars seraient incroyablement menacés par lui. Il était comme le terminateur de la prochaine génération du mariage. «

Cette guerre des nouvelles a été révélée pour la première fois sur ET Online.

Sujets: Wedding Crashers 2, Wedding Crashers