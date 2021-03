Yany Prado: c’est le jeune cubain qui a révolutionné Sky Rojo

De Cuba au monde! Yany Prado a réussi à devenir célèbre grâce à son rôle de Gina dans la nouvelle série Netflix, Ciel rouge. L’actrice traverse le meilleur moment de sa carrière après avoir parcouru un long chemin cela l’a amenée aux premières pages. Le programme d’Álex Pina peut être un avant et un après dans votre vie. Revoyez son histoire et découvrez ses rêves d’atteindre Hollywood!

L’artiste est né à Cuba 2 janvier 1991 et a été formé agissant dans l’école de Televisa au Mexique. Son premier rôle à la télévision était en 2010 dans La rose de Guadeloupe, où elle a joué Carolina. Puis il s’est démarqué dans les moulages de La double vie d’Estela Carrillo, Tres Milagros, Ringo et La reina soy yo.

Qui est Yany Prado, interprète de Gina dans Red Sky?

En novembre 2019, il a eu l’opportunité d’émigrer en Espagne et de commencer à travailler sur le projet Sky Rojo. « Il est réconfortant de savoir que tous les efforts et tous les sacrifices sont très bien récompensés si vous vous faites confiance et que vous n’abandonnez jamais », était son message lorsqu’il a confirmé qu’il travaillerait chez Netflix sur son compte Instagram, qui compte 92 mille abonnés.







Dans une interview à Cosmopolitan, Prado a exprimé sa joie de son moment professionnel et a rappelé son passé: « Le simple fait de quitter Cuba, d’aller vivre au Mexique et de là être venu en Espagne est une aventure constante pour moi. Tout est nouveau et je suis comme une petite fille ».

L’actrice de 30 ans est très claire sur ses rêves et son désir d’expérimenter dans l’industrie. «Je dis toujours à ma mère que jusqu’à ce que j’arrive à Hollywood, je ne m’arrêterai pas. Je voudrais, en général, continuer avec toutes les branches du jeu d’acteur: théâtre, cinéma, séries et romans, dans ce dernier cas ce serait si le rôle qu’il m’accompagne et défende un message. Mais je n’épouse aucune branche, je ferai ce qui vient. Tout ce qui me fait avoir un lien avec le personnage « , a-t-il assuré.

De plus, il a été classé comme « très hyperactif » et a révélé qu’après le tournage de Sky Rojo, il rentrerait à la maison et commencerait « danse, saute et chante ». Et j’ajoute: «Il y avait des jours où je rentrais chez moi et même si j’enlevais ma perruque, j’ai dit wow. Elle a même parlé comme Gina, avec sa douce voix, parce que je ne suis pas si douce! Quand j’ai fini de filmer la série, j’ai perdu la peau et est redevenu Yany « .

Dans une autre note avec Debate en 2019, Yany a défini ce que les scénarios signifient pour sa vie: « Agir, c’est la liberté pour moi, pouvoir éliminer les problèmes que nous avons dans la société, agir vous donne la liberté d’oser faire ce que les gens n’auraient jamais pensé que vous étiez, vous le faites en agissant, cela vous donne l’opportunité de devenir caméléon ».