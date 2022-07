L’idiot préféré de Dieu de Netflix : Questions brûlantes que nous avons pour la saison 1, partie 2

Religion, romance, comédie en milieu de travail et apocalypse. Vous ne penseriez généralement pas qu’une émission de télévision puisse présenter tous ces éléments, mais Netflix L’idiot préféré de Dieu les mélange avec grand succès. Les conjoints réels et les collaborateurs fréquents de Melissa McCarthy et Ben Falcone brillent dans le sombre contexte de l’apocalypse imminente.

La première saison de la série devrait contenir 16 épisodes, dont 8 ont déjà été diffusés. Dans la première moitié, Clark de Falcone a découvert qu’il avait été choisi par Dieu pour partager son message et empêcher Satan de provoquer l’apocalypse. Son intérêt amoureux Amily, interprétée par McCarthy avec son engagement total habituel, était à ses côtés tout au long du parcours.

Alors que la première moitié se concentrait sur Clark essayant de comprendre son rôle dans le plan de Dieu, la seconde moitié a la possibilité d’élargir la tradition et de plonger dans des histoires plus complexes. Maintenant que Clark a une idée de ce qu’il doit faire, comment va-t-il agir ? Peut-il utiliser ses nouvelles capacités pour sauver le monde ? Voici comment la série pourrait résoudre ce problème et répondre à ces autres questions brûlantes dans la seconde moitié de la première saison.

Quelle est la mission de Clark ?

Netflix

Les premiers épisodes ont été consacrés à la configuration, avec Clark, Amily et leurs collègues essayant de comprendre ce qu’impliquait d’être un « messager de Dieu ». Après des affrontements avec des anges et Satan de Leslie Bibb, Clark et d’autres ont commencé à comprendre qu’il avait un but divin, bien que ce qu’il est censé faire exactement ne soit pas clair. L’intention est probable que Clark découvre son but en cours de route, et il commence à l’accepter d’ici la finale de mi-saison.

La seconde moitié devrait être axée sur Clark comprenant sa mission et prenant le contrôle de ses nouveaux pouvoirs, tels que le « lumineux » qui a lancé tout son voyage. Alerte spoiler, Satan est là dans la finale, tout comme les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse, donc le temps n’est définitivement pas du côté des personnages principaux. Clark n’a d’autre choix que d’apprendre sa mission maintenant, ce qui donne un « compte-tours » efficace contre le protagoniste.

Nous nous attendons à ce que Clark sache finalement ce qu’il faut faire et arrête l’apocalypse. Sinon, tout le spectacle n’aurait eu aucun sens. Ce que nous ne savons pas, c’est comment il trouvera finalement son but, ce qui devrait être largement exploré dans le deuxième lot d’épisodes.

Quel est l’avenir de la relation entre Clark et Amily ?

Netflix

Comme mentionné, Clark n’est pas seul dans son voyage. Il a sa petite amie fiable, Amily. Elle fut la première à voir Clark briller, et elle essaya de convaincre leurs autres collègues de ce qu’elle avait vu. Lorsque la vérité sur ce qui se passait avec Clark a éclaté, elle est restée à ses côtés. Même lorsque les manifestants, les cavaliers apocalyptiques et Satan lui-même ont envahi leur vie, Amily n’a pas laissé Clark seul. C’est tout un engagement de la part de quelqu’un qui lui a à peine parlé avant que tout ne se passe.

Bien sûr, McCarthy et Falcone ont une chimie naturelle en tant que conjoints, ce qui se traduit par une forte dynamique à l’écran. Le public peut s’enraciner pour eux au fur et à mesure que leur connexion passe de collègues à amis, partenaires romantiques et enfin à une vraie relation. Clark a fait face à des circonstances auxquelles personne dans le monde moderne n’a jamais eu à faire face, il mérite donc d’avoir quelqu’un à ses côtés qui le soutiendra à travers tout cela. Amily est clairement la meilleure personne pour le poste.

La dernière fois que nous les avons vus, ils fuyaient ensemble leur ville natale et le règne de terreur de Satan. Dans la seconde moitié, verrons-nous leur lien continuer à se développer alors qu’ils affrontent littéralement le monde entier ensemble? Nous l’espérons.

Tom est-il vraiment « Tom le Baptiste ? »

Netflix

Outre Clark et Amily, l’émission suit également leurs collègues, Mohsin (Usman Ally), Wendy (Ana Scotney), Tom (Chris Sandiford) et leur patron, l’ange moins compétent Frisbee (Steve Mallory). Ils ont soutenu Clark dans sa mission et étaient toujours prêts à aider. Tom était plus désireux que les autres de faire absolument tout ce qu’il fallait, comme monter la garde devant la chambre d’hôpital du père de Clark (Kevin Dunn) avec une épée pour se protéger de Satan.

La surexcitabilité de Tom a conduit à son ridicule par les autres personnages, le plus souvent Amily. En réalité, cela montrait à quel point il était dévoué à Clark et à sa cause, et n’importe qui aurait de la chance d’avoir quelqu’un d’aussi engagé que Tom s’ils étaient dans la même situation.

De plus, Clark n’est peut-être pas le seul du groupe à posséder des pouvoirs divins. Lorsque le père de Clark est inconscient dans son lit d’hôpital après son attaque par Satan, Tom est le plus désemparé après Clark. Il pleure sur le lit et laisse une larme tomber sur le père de Clark, ce qui le réveille immédiatement de son coma. Tom pourrait-il aussi avoir une sorte de pouvoirs de guérison de Dieu ? Était-ce simplement un timing chanceux ? Tom est-il, comme il l’a professé, « Tom le Baptiste? » Dans tous les cas, il est clair que Tom est bien plus qu’un simple ami ennuyeux et surexcité. Il a des secrets, et peut-être pourrait-il utiliser ses pouvoirs potentiels pour se battre aux côtés de Clark dans L’idiot préféré de Dieu seconde partie de saison.