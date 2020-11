La lettre manuscrite et les dons de BTS RM arrivent dans les bibliothèques nationales

Auparavant, il a été révélé que RM de BTS avait fait don de 100 millions de won (~ 84 200 USD) à la Musée national d’art moderne et contemporain pour fêter son anniversaire.

Son intention de faire un don était de «Répandre la culture de la lecture de« beaux livres d’art ».»

Le don se concentre sur des livres du Musée national d’art moderne et contemporain qui sont difficiles à trouver ou doivent être republiés et ont été donnés à la fois aux bibliothèques publiques et aux écoles du pays.

Ils ont publié 4 000 exemplaires de l’ensemble de huit livres à vendre à la librairie MMCA disponible pour tout le monde.

Un fan a posté des photos des livres et de la lettre manuscrite de RM qu’ils ont reçu à la bibliothèque nationale.

«Nous venons de recevoir ce package à la bibliothèque où je travaille. Dès que j’ai vu le nom de Namjoon, je me suis souvenu qu’il avait fait un don au Musée national d’art contemporain et moderne! Je ne peux pas croire que je vois son cadeau dans la vraie vie. Je suis très honoré et je remercie RM de nous avoir envoyé ce précieux cadeau.

좀 전에 제가 알바 로 일하는 구립 도서관 에 택배 가 도착 했어요. # 남준 이란 이름 을 보자 마자 얼마 전 국립 현대 미술관 에 #RM 이 1 억 원 을 기증 한 기사 가 떠 올랐 죠. 와! 이렇게 RM 의 선물 을 눈앞 에서 받게 될 줄 이야. 너무 감격 스럽고 다시 한번 귀중한 선물 해준 #BTS 남준 에게 고마움 전해요 💜 pic.twitter.com/JTFr9jd03R – Debora Jung (@ debora80) 6 novembre 2020

Les photos ont révélé l’ensemble de huit livres…

… Ainsi qu’une lettre du musée…

Bonjour c’est la Fondation Culturelle du Musée National d’Art Contemporain. Nous sommes très heureux de vous envoyer 8 types de livres édités par le Musée national d’art contemporain et moderne. Cette présentation a été possible avec le soutien de RM de BTS. Cet ensemble comprend des livres de 7 artistes qui ont reçu beaucoup d’amour du public ainsi qu’un livre du Musée national d’art contemporain et moderne. ⁠— Musée national d’art contemporain et moderne

Nous espérons qu’il sera bien affiché pour que beaucoup de gens puissent l’apprécier. Nous avons donné nos informations ci-dessous et nous vous demandons de nous envoyer une photo de l’exposition du livre par e-mail. De plus, bien que nous ayons fourni des informations d’expédition à l’avance, veuillez renvoyer les livres à l’adresse ci-dessous s’il est difficile de les recevoir. Merci. ⁠— Musée national d’art contemporain et moderne

… Et une lettre manuscrite de RM!

Vraiment, je ne pense pas qu’il y ait un moyen plus simple ou plus profond qu’un livre pour apprendre quelque chose. Moi aussi, j’apprends et je parle toujours avec de nombreux artistes à travers des livres et parfois, j’ai même l’impression qu’ils sont vivants et juste à côté de moi. J’espère que vous apprécierez les livres et que vous recevrez beaucoup de réconfort et d’inspiration comme moi. Les dessins ne sont pas durs, ils sont très proches de nous! – RM

L’influence positive constante de RM sur l’appréciation des arts a contribué à ouvrir les yeux de nombreuses personnes sur l’importance de la culture et de l’histoire.