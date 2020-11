Anderson Cooper s’excuse d’avoir appelé Donald Trump: « Une tortue obèse »

Anderson Cooper s’est excusé d’avoir qualifié Donald Trump de «tortue obèse».

Anderson Cooper a présenté ses excuses pour avoir qualifié le président Donald Trump de «tortue obèse» sur CNN plus tôt cette semaine. Cooper dit que c’était une décision regrettable. Steven Ferdman / Getty Images «C’est le président des États-Unis. C’est la personne la plus puissante du monde. Et nous le voyons comme une tortue obèse sur le dos agitant sous le soleil brûlant, réalisant que son temps est écoulé », a déclaré le présentateur de nouvelles après que Trump eut prononcé un discours passionné concernant la fraude électorale. « Si vous comptez le vote légal, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l’élection », a déclaré Trump à l’époque. Samedi, lors d’un entretien avec l’ancien candidat à la présidentielle Andrew Yang, Cooper s’est excusé pour ses propos cinglants. « Je suis heureux de dire, il semble que Trump va être, selon vos mots, une tortue obèse sur le dos, qui se débat, Anderson », a répondu Yang lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Trump concéderait l’élection. « Au fait, je devrais dire que je regrette d’avoir utilisé ces mots parce que ce n’est pas la personne que je veux vraiment être », a déclaré Cooper. «C’était dans le moment, et je le regrette. Trump n’a pas encore parlé publiquement depuis que Joe Biden a déclaré la victoire. [Via]