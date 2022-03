Tom Parker est apparu sur scène avec The Wanted pour l’une de leurs dernières performances

Une vidéo est apparue montrant le moment où Tom Parker de The Wanted a rejoint ses camarades de groupe pour interpréter la dernière chanson lors de l’un de leurs spectacles.

La tragique nouvelle du décès de Parker à la suite d’une bataille contre le cancer du cerveau a été confirmée par sa famille aujourd’hui (30 mars).

Plus tôt ce mois-ci, le chanteur est monté sur scène pour interpréter le dernier morceau de la soirée de The Wanted, « Glad You Came ».

Bien qu’il ait raté le début de leur tournée de retour alors qu’il suivait un traitement contre le cancer en Espagne, le défunt homme de 33 ans a participé à quelques-uns de leurs spectacles au Royaume-Uni, notamment à l’AO Arena de Manchester et à la M&S Bank Arena de Liverpool.

Parker est resté assis car sa maladie l’a laissé trop faible pour se tenir debout, mais il a maintenu son attitude positive tout au long et a été soutenu par ses camarades Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness et Nathan Sykes alors qu’il était assis sur un trône sur mesure.

Sûr de dire que les foules se sont déchaînées, l’une partageant un clip de l’une des performances sur TikTok tout en écrivant: « Le groupe qui aura toujours mon cœur. »

Tom et sa femme Kelsey. Crédit : @tomparkerofficial/Instagram

Malgré un traitement, le chanteur a malheureusement perdu sa bataille, laissant derrière lui les enfants Aurelia, deux ans, et Bodhi, un, ainsi que sa femme Kelsey, 32 ans.

Partageant la nouvelle sur Instagram aujourd’hui (30 mars), Kelsey a écrit: « C’est avec le cœur le plus lourd que nous confirmons que Tom est décédé paisiblement plus tôt dans la journée avec toute sa famille à ses côtés.

« Nos cœurs sont brisés, Tom était le centre de notre monde et nous ne pouvons pas imaginer la vie sans son sourire contagieux et sa présence énergique.

« Nous sommes vraiment reconnaissants pour l’effusion d’amour et de soutien et demandons que nous nous unissions tous pour que la lumière de Tom continue de briller pour ses beaux enfants.

« Merci à tous ceux qui ont soutenu ses soins tout au long, il s’est battu jusqu’à la toute fin. Je suis toujours fier de vous. »

Les hommages continuent d’affluer pour le défunt chanteur, y compris du groupe lui-même qui a partagé une publication Instagram sincère.

« Max, Jay, Siva, Nathan et toute la famille Wanted sont dévastés par la perte tragique et prématurée de notre coéquipier Tom Parker, qui est décédé paisiblement à l’heure du déjeuner aujourd’hui entouré de sa famille et de ses compagnons de groupe », ont-ils déclaré.