La première de la coupe de Zack Snyder de Justice League en mars a déclenché une nouvelle campagne de la part des fans de DC Comics pour appeler Warner Bros à continuer le SnyderVerse. Le film est l’œuvre de la pression populaire qui a réussi à voir la version du célèbre réalisateur à l’écran. Maintenant, ils essaient de faire de même, mais ils insistent pour que la société de production reprenne sa relation avec le cinéaste. Cependant, WB refuse de le faire, je suis fatigué de commander et j’ai pris une décision à ce sujet. De quoi s’agit-il?

À travers le hasthag #RestoreTheSnyderVerse, Les fans de Snyder ont commencé à voir plus de films du réalisateur Justice League. Ils ont même préparé une pétition sur Change.org qui a atteint 65 mille signatures. Un sondage Spoiler n’a laissé aucun doute et a révélé que 95% estiment que l’entreprise devrait continuer à les embaucher.







Cependant, la campagne a également rencontré des problèmes et, dans certains cas, franchi la ligne. Les fans ont tenté de boycotter les cotes de Godzilla vs. Kong pour montrer son mécontentement envers Warner et même il y avait des menaces contre les dirigeants de l’entreprise. WB s’est fait l’écho de cette situation et a averti qu’il « tolérance zéro » avec ces types d’actions. En outre, au cours des dernières heures, il a pris plus de mesures à ce sujet.

Warner Bros en avait assez de Zack Snyder et des demandes du SnyderVerse

Journaliste Grace Randolph (célèbre pour sa chaîne YouTube) a assuré que la société de production Il n’accepte même pas que l’on parle du SnyderVerse car il pense que cela éclipse les sorties de films tels que Aquaman 2, Shazam 2 et Black Adam.. En fait, dans les bureaux de Warner, ils ressentent le problème en tant que personnel et marre de la poursuite des fans.

Cette colère est liée à ce qui est rapporté par le site Petit écran, où il est garanti que le géant du divertissement a interdit à ses employés et à des personnalités comme Dwayne Johnson de parler de Snyder. « Johnson est un fan du Snyder Cut, mais comme il est producteur sur Black Adam, il n’est pas non plus autorisé à discuter ou à mentionner le SnyderVerse de quelque manière que ce soit. », dit le médium.