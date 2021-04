La Casa de Papel 5: un acteur révèle des détails sur la fin

Depuis son arrivée dans le catalogue Netflix, Le braquage d’argent a grandi non seulement en Espagne, mais dans le monde entier. En fait, tel est le succès que l’histoire des voleurs les plus célèbres commandés par Le professeur est actuellement sur le point de présenter sa cinquième et dernière saison.

L’équipe des enseignants se réunira à nouveau une dernière fois. Photo: (IMDB)



C’est en novembre 2019 que le casting, sous les ordres de son réalisateur Álex Pina, s’est réuni à Madrid pour commencer l’enregistrement. Cependant, comme pour de nombreuses productions Netflix, Le braquage d’argent 5 a été affecté par la pandémie de coronavirus, sa création et sa première ont donc été retardées.

À tel point que, malgré le fait que le dernier opus ne sera plus vu en avril, il est confirmé que l’idée originale est de pouvoir le sortir cette année. De plus, c’est Pina qui est sortie pour préciser que c’est le travail de post-production qui a retardé l’arrivée de Le braquage d’argent 5, mais que, de la même manière, à son avis, le plus intéressant reste à venir.

Mais, ajoutant à l’intrigue et au désespoir des fans, ce sont les acteurs. Il y a quelques jours, Úrsula Corberó a publié une image de Tokyo armée jusqu’aux dents assurant que nous allions «paniquer» avec ce qui allait arriver et, maintenant, qui a fait de même, c’est Pedro Alonso.

Berlin a continué à apparaître comme des flashbacks. Photo: (IMDB)



L’acteur, qui donne vie à Berlin, a non seulement dit au revoir, via les réseaux sociaux, au personnage qui, à travers des flashbacks, a continué à apparaître dans Le braquage d’argent après son meurtre dans la saison deux, il a également révélé un fait sur la grande clôture de la fiction. Dans un dessin, avec lequel il accompagnait sa publication sur Instagram, il a assuré qu’ils nous attendent »moments effrayants».

Apparemment, d’après ce qu’Alonso lui-même a dit dans une vidéo, les animaux qu’il a représentés (un aigle, un cobra et un singe) n’ont pas été choisis au hasard. À tel point que les théories sur ce qui est arrivé à son rôle se sont développées: certains assurent qu’il n’est pas mort et qu’il sera le sauveur des voleurs et d’autres qu’il est recruté quelque part pour lui extraire des informations, comme cela s’est produit avec Rio.

Et, en outre, avec la phrase qu’il a dédiée à Álvaro Morte (Le professeur), qui a donné vie à son frère dans la fiction, les spéculations sur Berlin ont gagné encore plus de force. « Un voyage extraordinaire. Un de ceux qui mérite vraiment d’être gardé dans un coffre au trésor après l’odyssée», Il a condamné.