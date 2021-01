Lire les paroles originales du permis de conduire d’Olivia Rodrigo

Les paroles originales du permis de conduire voient « fille brune » changer en « fille blonde », suscitant des spéculations en ligne sur qui est la fille.

Le monde est peut-être terrible, mais au moins, nous avons Olivia Rodrigo et son nouvel hymne Sad Girl, «Permis de conduire», pour nous permettre de continuer.

Avant la sortie officielle du bop en tête des charts le 8 janvier, Olivia l’avait tease auprès de ses fans sur Instagram avec des paroles qui étaient à l’origine assez différentes.

En juillet 2020, Olivia a déposé une vidéo d’elle-même chantant la version originale de ‘Drivers License’ à côté de la légende: « a écrit l’autre jour. Vv près de mon cœur. Je vais l’appeler permis de conduire, je pense lol. »

Les paroles de cette version ont quelques différences par rapport à la version qui est actuellement coincée dans toutes nos têtes, y compris celle qui a suscité d’énormes spéculations sur Sabrina Carpenter.

Quelles sont les paroles originales du ‘Drivers License’ d’Olivia Rodrigo?



Permis de conduire Olivia Rodrigo: Lisez les paroles originales. Image: via Instagram, Interscope

Bien qu’il y ait quelques modifications mineures dans la structure et le flux des paroles dans certaines parties de la chanson, Olivia a apporté deux énormes changements qui semblent avoir modifié le récit de la piste.

Au verset 2, Olivia change le mot « brune » en « blonde » et change l’original « Et je ne vous crois pas quand vous dites que je n’ai rien fait de mal » en ligne pour « Je suppose que vous ne pensiez pas ce que vous avez écrit cette chanson sur moi ».

Ces deux changements lyriques ont plongé les fans dans l’effondrement, les reliant à Olivia High School Musical: The Musical: La série co-star Joshua Bassett (qui aurait écrit une chanson sur Olivia) et Sabrina Carpenter (qui serait maintenant en couple avec Joshua … et aussi, blonde).

Lisez les paroles originales d’Olivia Rodrigo ci-dessous

[Verse 1]

J’ai eu mon permis de conduire la semaine dernière

> Quelque chose dont nous avons toujours parlé

Parce que tu étais tellement excité pour moi

Pour enfin aller chez toi

Mais aujourd’hui j’ai conduit à travers la banlieue

Pleurer parce que tu n’étais pas là

[Verse 2]

> Et tu es probablement avec cette fille brune

> Celui auquel j’ai toujours pensé

Elle est tellement plus âgée que moi

Elle est tout ce dont je ne suis pas sûr

Ouais, aujourd’hui j’ai conduit à travers la banlieue

Parce que je ne pouvais pas imaginer aimer personne d’autre

[Chorus]

Et je sais que nous n’étions pas parfaits

Mais je n’ai jamais ressenti cela pour personne

Et je ne peux juste pas imaginer

Comment tu pourrais être si bien maintenant que je suis parti

> Et je ne te crois pas quand tu dis que je n’ai rien fait de mal

Oh, aujourd’hui j’ai conduit à travers la banlieue

> Parce que je ne pouvais pas imaginer aimer personne d’autre

Quelle version préférez-vous? Quoi qu’il en soit, la chanson est un bop et je vais en pleurer jusqu’à nouvel ordre. Merci x

