Le costume de Jeremy Renner révélé dans ‘Hawkeye’

MACHRIE MOOR 46%

Single Malt Whisky, Ecosse (Arran), 46 %, 70 cl Dans la partie ouest de l'île d'Arran se trouve un champ de tourbe appelé "Machrie Moor". C'est là que, selon la légende, le géant Fingal attachait son chien favori, Bran, à une pierre levée. Cette version tourbée à 20 ppm , élevée en fûts de bourbon, du Single Malt d'Arran, est embouteillé à 46 %, et est désormais disponible toute l'année en édition permanente. NOTES DE DEGUSTATION Nez : frais et printanier. Herbes séchées, fumée de tourbe, suivie d'une pointe de vanille et de fruits tropicaux. Bouche : fruitée et juteuse. Agrumes, fumée, tourbe et ananas. Finale : longue. Agrumes et fumée de tourbe.