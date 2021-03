« WandaVision » Chapitre 9: le combat contre Agatha et White Vision, une décision difficile et la magie du chaos

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après l’attaque d’Agatha contre les enfants de Wanda et l’apparition de White Vision, un combat entre eux était inévitable à la fin de « WandaVision». La sorcière écarlate est très puissante, mais le descendant de Salem est plus compétent et capable d’absorber les pouvoirs de ses rivaux. C’est pourquoi quand Wanda l’attaque, sa main devient noire comme si sa vie lui avait été enlevée.

Après avoir lancé une voiture sur son ennemi, Wanda rencontre White Vision et un peu confuse, elle se laisse caresser la tête, mais la syntezoïde envoyée par SWORD a pour mission de l’assassiner. Avant qu’il ne puisse la blesser, la Vision de Westview apparaît et une bataille entre ses homologues s’ensuit.

Wanda arrive au centre-ville et doit faire face aux revendications des résidents de Westview qui sont libérés de son sort grâce à Agatha. Tout le monde commence à l’entourer, exigeant qu’elle les laisse partir, qu’ils veuillent voir leurs familles, qu’ils soient fatigués de ressentir la douleur de Wanda.

Pour les libérer, Scarlet Witch divise le dôme hexagonal, mais Vision, Tommy et Billy commencent à se désintégrer, alors elle le referme. Ce bref moment est profité par Hayward, qui avec des agents de SWORD s’infiltre dans Westview pour «neutraliser» Wanda Maximoff.

Wanda est devenue la sorcière écarlate, mais elle ne connaît toujours pas ses pouvoirs (Photo: Marvel / Disney +)

LES POUVOIRS DE MONICA ET LA CAPTURE DE HAYWARD

Dans un autre moment du dernier chapitre de « WandaVisionMonica parvient à échapper au faux Pietro Maximoff, qui la retenait prisonnière sur les ordres d’Agatha. Avant de partir, il découvre que le personnage d’Evan Peters est en fait un acteur nommé Ralph Bohner qui a des pouvoirs grâce à la magie de la méchante sorcière.

Lorsqu’il atteint le centre-ville, il rencontre les jumeaux en gelant tous les officiers de l’ÉPÉE. À ce moment-là, Hayward sort de sa voiture blindée et tire sur Tommy et Billy, mais Monica se met en travers et donne un autre avant-goût de ses nouveaux super pouvoirs.

Hayward tente de s’enfuir, mais Darcy finit par se présenter et écrase son camion dans la voiture du directeur par intérim de SWORD. Plus tard, des officiers du FBI arrivent, grâce à l’avertissement de l’agent Jimmy Woo, et l’arrête.

Le directeur par intérim de SWORD a été capturé par le FBI (Photo: Disney + / Marvel)

LA FIN DU CHOC

Le combat entre Vision et White Vision se termine quand ils commencent à parler des raisons pour lesquelles les choses se passent. Le premier souligne que la vraie Vision n’est pas non plus, tandis que l’une est une arme qui sera contrôlée et l’autre est une création de Wanda. La Vision Westview se touche la tête et déverrouille les souvenirs de la Real Vision, lui faisant perdre la lueur bleue de ses yeux et s’envoler. Où était-il?

Agatha veut le pouvoir de la sorcière écarlate, alors Wanda le lui donne en échange de pouvoir vivre en paix avec sa famille. A chaque attaque qu’il lance, il semble qu’il renonce à la magie du chaos et quand il n’a plus rien, Agatha révèle qu’un sort ne peut pas être modifié, c’est-à-dire qu’il ne remplira pas sa promesse.

Cependant, elle n’est pas la seule à avoir menti, Wanda montre qu’elle a placé des runes autour de Westview, ce qui signifie qu’Agatha ne pourra pas utiliser ses pouvoirs. Immédiatement, il récupère et condamne la sorcière à vivre dans cette ville en tant que «voisine curieuse Agnès».

Alors que les parents affrontaient leurs homologues, les jumeaux ont arrêté les agents de SWORD (Photo: Disney + / Marvel)

LA FIN DE «WANDAVISION»

Après leur victoire, Wanda et sa famille rentrent chez eux. Alors que le sort maléfique se dissipe, la sorcière écarlate dit au revoir à ses jumeaux et à Vision. Tout ce qu’elle a créé disparaît et au centre de la ville les habitants la regardent avec haine et ressentiment, sauf Monica, qui comprend sa douleur et assure que si elle pouvait ramener sa mère, elle le ferait. Finalement, Wanda part.

Dans la première scène post-crédits, un agent du ministère de la Défense emmène Monica dans un cinéma local et révèle qu’elle est en fait un Skrull envoyé par un vieil ami de sa mère qui aimerait la rencontrer. Monica demande où et le Skrull pointe vers le ciel.

La deuxième scène post-crédits montre Wanda à l’extérieur d’une cabane dans les montagnes quelque part, tandis que la sorcière écarlate explore le Darkhold et entend les cris de Tommy et Billy. Qu’est-ce que cela signifie?