Hurtan Grand Albaycin. Cela ne ressemble pas à ça, mais vous regardez un MX-5

L’une des voitures préférées pour servir de base à des transformations au look rétro (vous souvenez-vous du Mitsuoka Rock Star?), la Mazda MX-5 en a donné lieu à une autre: la Hurtan Grand Albaycin.

Son créateur, Hurtan, est une entreprise espagnole fondée en 1992, qui se consacrait jusqu’à présent à offrir un look encore plus rétro au Chrysler PT Cruiser et à transformer le Fiat Ducato en une réplique des anciennes publicités.

Quant au Grand Albaycin, il fait partie de la base de l’actuelle MX-5 (génération ND) et est disponible en cabriolet ou Targa, ce dernier étant basé sur le MX-5 RF.

Production (très) limitée

Apparemment autorisé par Mazda, ce projet aura une production limitée à 30 exemplaires, tous dûment numérotés.

Bien que les prix de Hurtan Grand Albaycin n’aient pas encore été révélés, la société espagnole a déjà confirmé qu’il sera disponible en deux configurations: Heritage ou Bespoke. Le premier prend un aspect plus classique tandis que le second mise sur l’esprit sportif.

Quant aux moteurs, ceux-ci restent ceux qui équipent la Mazda MX-5. Autrement dit, nous avons un 1,5 l de 132 ch ou un 2,0 l qui offre 184 ch.

Hurtan Author part de la base du Chyrsler PT Cruiser.

La présentation étant prévue samedi prochain, les commandes de Hurtan Grand Albaycin devraient ouvrir ce jour-là. Aussi attendue pour cette date, la révélation d’images de l’intérieur de cette MX-5 qui a «décidé» de remonter le temps.