Le PDG de WarnerMedia fait allusion à de nouvelles suites de «  Harry Potter  »

Après les résultats acceptables au box-office par les deux versements de « Bêtes fantastiques»(Et dont la troisième partie est déjà en tournage), tout semble indiquer que WarnerMedia a encore de nombreux projets en tête pour l’univers narratif de ‘Harry Potter‘, qui est jusqu’à présent l’une des sagas les plus vendues de livres fantastiques pour la jeunesse de tous les temps, sans oublier que ses adaptations cinématographiques sont encore de grandes références dans la culture populaire.

Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, aurait tenu une conférence de presse hier aux investisseurs de la société, dont les déclarations les plus marquantes ont été capturées par The Hollywood Reporter, soulignant que la saga a encore des opportunités de mener à bien certaines suites.

Kilar révélerait que jusqu’ici le service de HBO Max Elle compte au total 61 millions d’abonnés dans le monde, des chiffres qui devraient être radicalement augmentés après l’arrivée de la plateforme à Amérique latine.

«Il y a cette petite chose appelée Harry Potter, qui est l’une des franchises les plus appréciées et récemment, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous associer avec JK Rowling et je peux dire qu’il y a là beaucoup de plaisir et de potentiel », commentait le manager.

Après les controverses liées à Rowling qui deviendrait viral au cours de l’année écoulée, de nombreux acteurs de la saga originale iraient jusqu’à déclarer qu’ils ne reviendraient sur une suite que si l’auteur n’est pas impliqué dans la production, soulignant parmi ces voix celle de Daniel Radcliffe.

Lors d’une discussion récente avec Horaires de la radio, Rupert Grint assurerait que, même s’il finirait par se sentir étrange de revenir à son personnage en tant que Ron Weasley, est conscient du fonctionnement de l’entreprise de divertissement, il n’exclurait donc pas son retour.

L’arrivée de la saga au service de streaming de WarnerMedia ce serait une occasion parfaite de le présenter à un public plus jeune. Bien qu’il y ait eu ces dernières semaines des rumeurs sur une possible série télévisée basée sur cet univers, celles-ci n’ont pas été officiellement clarifiées jusqu’à présent.